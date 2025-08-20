Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Inga Ruginienė teigia turinti leidimą susipažinti su slapta informacija

2025-08-20 15:54 / šaltinis: BNS
2025-08-20 15:54

Konservatoriams prašant Valstybės saugumo departamento (VSD) leisti susipažinti su informacija apie kandidatę į ministres pirmininkes Ingą Ruginienę, pati politikė sako turinti leidimą dirbti su dokumentais, pažymėtais grifu „visiškai slaptai“.

Prezidentas susitiko su kandidate į Ministrus Pirmininkus Inga Ruginiene

1

„Niekaip nevertinu (konservatorių kreipimosi – BNS), jie turi teisę tą daryti. Reikia pabrėžti, kad prieš tampant ministre, mane yra patikrinusi VSD ir gavau žymą „visiškai slaptai“, tai turiu leidimą susipažinti su visiškai slapta informacija“, – žurnalistams trečiadienį sakė socialdemokratė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Man atrodo, kad tai labai daug ką pasako, tuo labiau, kad ir prezidentas yra paprašęs tokio detalaus patikrinimo. Tas įvyko, kažkokių tai kritinių momentų arba pastabų man nebuvo išreikšta“, – teigė ji.

Kaip rašė BNS, opozicinės Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos kreipimesi VSD vadovui Remigijui Bridikiui nurodoma, kad „bendra konstitucinė Seimo ir prezidento atsakomybė įvertinti siūlomą kandidatę ir vienodo informuotumo lygyje priimti atsakingą sprendimą“.

Viešojoje erdvėje I. Ruginienė sulaukė klausimų dėl giminių Rusijoje ir vizitų į šią šalį, vyro verslų bei per metus baigtų miškininkystės mokslų.

Konservatorių rašte taip pat teigiama, kad Gitanas Nausėda yra akcentavęs būtinybę iš anksto gauti informaciją iš tarnybų prieš skiriant kandidatus į pareigas, kad nesusidarytų tokia situacija, kaip su buvusiu premjeru Gintautu Palucku, kai „svarbios aplinkybės buvo nutylėtos“.

Seimo valdybos sprendimu ketvirtadienį ir kitą antradienį šaukiama neeilinė parlamento sesija kandidatūros į premjerės pareigas pateikimui ir tvirtinimui.

BNS rašė, kad I. Ruginienės kandidatūrą G. Nausėda Seimui pateikė praėjusią savaitę, tai jis padarė dukart susitikęs su pretendente.

Naujasis ministras pirmininkas bus skiriamas prieš kelias savaites atsistatydinus vis daugiau klausimų dėl verslo ir praeities sulaukusiam G. Paluckui.

