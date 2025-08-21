Nausėda švelnina toną dėl „Nemuno aušros“ dalyvavimo koalicijoje: jie tokią teisę turi

„Ar mes norime, kad Vyriausybė būtų darbinga, kad Vyriausybė priimtų sprendimus, ar mes norime išankstinių Seimo rinkimų? Padėtis dabar yra tokia, kad (…) sudaryti valdančiąją daugumą yra ne taip paprasta“, – žurnalistams Seime sakė prezidentas.
„Atsižvelgdamas į tai, kad per pastaruosius 8 mėnesius pono Žemaitaičio partija nepadarė nei ypatingų pareiškimų (…), dalyvavo priimant sprendimus, aš manyčiau, kad jie tokią teisę turi“, – aiškino jis.
Pasisakė dėl rengiamo protesto
Prezidentas teigia, kad ateinantį antradienį organizuojamas protestas „Gėdos diena“, kuris nukreiptas prieš Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) buriamą koaliciją su „Nemuno aušra“, yra žmonių teisė išreikšti savo nuomonę.
„Pilietiškumas visada yra sveikintinas. Taip, apie patį faktą žinau, apie reikalavimus taip pat apytiksliai žinau. Tai tiesiog manau, kad žmonės turi teisę išreikšti savo nuomonę“, – ketvirtadienį žurnalistams Seime teigė G. Nausėda.
Sostinėje antradienį rengiamas visuomenininko Andriaus Tapino ir „Laisvės TV“ inicijuojamas masinis protestas „Gėdos diena“.
Anot renginio organizatorių, protestas bus rengiamas socialdemokratams dar kartą sulaužius žodį, pasirenkant savo partneriu „Nemuno aušrą“.
Pasak jų, pasirašant naująją koalicijos sutartį, masinis protestas prasidės Daukanto aikštėje, kurio metu jo dalyviai kreipsis į prezidentą G. Nausėdą. Po jo valdžios pokyčius kritikuojantys žmonės žygiuos Gedimino prospektu iki Seimo, kur toliau vyks mitingas.
Tai ne pirmas prieš LSDP koaliciją su „aušriečiais“ nukreiptas protestas. Pirmoji protesto akcija „10 minučių tylos“ buvo surengta praėjusių metų lapkritį, naujojo šalies parlamento priesaikos dieną Vilniuje, šalia Seimo, bei dar dviejuose miestuose – Kaune ir Tauragėje.
ELTA primena, kad liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP teko ieškoti ne tik naujo ministro pirmininko, bet ir iš naujo formuoti valdančiąją daugumą.
LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę. Praėjusios savaitės ketvirtadienį prezidentas G. Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo pateikė politikės kandidatūrą į Vyriausybės vadovės postą.
Kaip skelbta anksčiau, po trečiadienį vykusio trišalio susitikimo, socialdemokratų, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) atstovai su partiečiais toliau aptarinėja derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos.
Jeigu LSDP sudarys koaliciją su „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija, ši valdančioji dauguma Seime turės 82 mandatus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!