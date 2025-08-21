Orijana Mašalė su Švedijos bendrove aptarė pėstininkų kovos mašinų surinkimo Lietuvoje galimybes

Kaip ketvirtadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM), susitikimo metu buvo diskutuota apie Lietuvos įtraukimą į tiekimo grandines, užtikrinant efektyvų šios karinės technikos aptarnavimą bei priežiūrą šalyje.
„Surinkimo procesų perkėlimas į mūsų šalį reikštų naujas technologijas, darbo vietas ir galimybes Lietuvos pramonei. Lietuvos divizija iki 2030 metų turi pasiekti pilną operacinį pajėgumą, o pėstininkų kovos mašinos yra neatsiejama to dalis“, – pranešime cituojama viceministrė.
Birželį krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė NATO gynybos ministrų susitikime Briuselyje pasirašė ketinimų protokolą dėl pėstininkų kovos mašinų CV90 įsigijimo. Šių pėstininkų kovos mašinų įsigijimo programoje Lietuva dalyvauja kartu su Suomija, Švedija, Norvegija, Estija ir Nyderlandais.
Pristatyti pėstininkų kovos mašinas Lietuvai ir kitoms šalims planuojama nuo 2028 metų.
CV90 yra Švedijoje sukurta vikšrinė pėstininkų kovos mašina, pasižyminti didele ugnies galia, mobilumu ir aukštu įgulos apsaugos lygiu. CV90 sėkmingai naudojami įvairiose NATO ir Europos šalyse, o jų patikimumas patvirtintas realiomis kovinėmis operacijomis, įskaitant Ukrainoje.
