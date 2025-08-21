Kalendorius
Rugpjūčio 21 d., ketvirtadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Orijana Mašalė su Švedijos bendrove aptarė pėstininkų kovos mašinų surinkimo Lietuvoje galimybes

2025-08-21 11:42 / šaltinis: ELTA
2025-08-21 11:42

Lietuvai ketinant įsigyti CV90 pėstininkų kovos mašinas, krašto apsaugos viceministrė Orijana Mašalė su švedų kompanijos „BAE Systems Hägglunds“ atstovais aptarė jų surinkimo galimybes Lietuvoje.

Orijana Mašalė (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)

Lietuvai ketinant įsigyti CV90 pėstininkų kovos mašinas, krašto apsaugos viceministrė Orijana Mašalė su švedų kompanijos „BAE Systems Hägglunds“ atstovais aptarė jų surinkimo galimybes Lietuvoje.

REKLAMA
1

Kaip ketvirtadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM), susitikimo metu buvo diskutuota apie Lietuvos įtraukimą į tiekimo grandines, užtikrinant efektyvų šios karinės technikos aptarnavimą bei priežiūrą šalyje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Surinkimo procesų perkėlimas į mūsų šalį reikštų naujas technologijas, darbo vietas ir galimybes Lietuvos pramonei. Lietuvos divizija iki 2030 metų turi pasiekti pilną operacinį pajėgumą, o pėstininkų kovos mašinos yra neatsiejama to dalis“, – pranešime cituojama viceministrė.

REKLAMA
REKLAMA

Birželį krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė NATO gynybos ministrų susitikime Briuselyje pasirašė ketinimų protokolą dėl pėstininkų kovos mašinų CV90 įsigijimo. Šių pėstininkų kovos mašinų įsigijimo programoje Lietuva dalyvauja kartu su Suomija, Švedija, Norvegija, Estija ir Nyderlandais.

REKLAMA

Pristatyti pėstininkų kovos mašinas Lietuvai ir kitoms šalims planuojama nuo 2028 metų.

CV90  yra Švedijoje sukurta vikšrinė pėstininkų kovos mašina, pasižyminti didele ugnies galia, mobilumu ir aukštu įgulos apsaugos lygiu.  CV90 sėkmingai naudojami įvairiose NATO ir Europos šalyse, o jų patikimumas patvirtintas realiomis kovinėmis operacijomis, įskaitant Ukrainoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų