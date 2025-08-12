Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Žinia turintiems vandens gręžinį: įspėja neturinčius leidimų

2025-08-12 14:25 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-12 14:25

Lietuvos geologijos tarnyba primena: daugelis komercinės veiklos vykdytojų, net ir suvartojančių nedidelius kiekius vandens, privalo turėti leidimą naudoti gėlą požeminį vandenį. Be to, tokiu atveju gręžinį įteisinti gali tik leidimą tirti žemės gelmes turinti įmonė – patys gręžinio savininkai to padaryti negali, rašoma pranešime spaudai.

Vanduo (Julius Kalinskas/ BNS nuotr.)

0

Pagal Žemės gelmių įstatymą ir Vandens įstatymą leidimas naudoti žemės gelmių išteklius privalomas:

  • Kai per parą sunaudojama daugiau kaip 10 m³ vandens – bet kokiai veiklai.
  • Kai per parą sunaudojama daugiau kaip 100 m³ vandens – tik žemės ūkio produkcijos auginimui (be perdirbimo).
  • Visais atvejais, kai vanduo naudojamas komercinėje veikloje, nepriklausomai nuo sunaudojamo kiekio.

Kada leidimas būtinas, net jei vandens sunaudojama nedaug:

  • Kaimo turizmo sodybos (nakvynė, maitinimas, pirtys, baseinai).
  • Kavinės, restoranai, maitinimo įmonės – net mažos, įrengtos sodybose.
  • Medienos apdirbimo cechai – įrenginių aušinimui, dulkių surinkimo sistemoms.
  • Sandėliai, logistikos centrai – įrenginių ar patalpų plovimui, sanitarinėms reikmėms.
  • Automobilių plovyklos, servisai – net kaip papildoma veikla.
  • SPA, pirtys, baseinai – komerciniam naudojimui.
  • Vandens pripylimo paslaugos – klientų baseinų pripildymui.
  • Biurai, įmonės – darbuotojų sanitarinėms reikmėms.

Kada leidimo nereikia?

Leidimo nereikia, kai požeminis vanduo naudojamas tik savo namų ūkio poreikiams arba nekomercinei veiklai (nevyriausybinės organizacijos, valstybinės įstaigos ir pan.) ir jo

sunaudojama ne daugiau kaip 10 m³ per parą, taip pat, kai vanduo naudojamas žemės ūkio produkcijos auginimui ir jo sunaudojama ne daugiau kaip 100 m³ per parą.

Gręžinį registruoti ar įteisinti gali tik įmonė

Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinį Žemės gelmių registre įregistruoti ar įteisinti gali tik leidimą tirti žemės gelmes turinti įmonė (įmonių sąrašas skelbiamas ALIS sistemoje).

  • Pasirinkite L11 Leidimų tirti žemės gelmes duomenys;
  • Leidžiamų vykdyti tyrimų rūšys pasirinkite Požeminio vandens paieška ir žvalgyba.

Savininkai patys negali nei registruoti, nei įteisinti gręžinio, kuriam reikalingas leidimas naudoti požeminio vandens išteklius.

Galimybė be sankcijų įteisinti gręžinį – iki 2026 m.

Pagal Laikinąjį gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo įstatymą iki 2026 m. liepos 31 d. būtina pateikti Lietuvos geologijos tarnybai visus reikalaujamus dokumentus. Vėliau dokumentai nebebus priimami.

