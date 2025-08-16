Vieno rusų FSB generolo praturtėjimo Rusijoje istorija: verslo partneris – lietuvis

Jis prisistato kaip buvęs pasienio apsaugos pareigūnas Albertas Markovas. Internete nėra jo nuotraukų, beveik nėra ir viešai prieinamos informacijos. Tačiau jo pasirodymas FSB padaliniuose kelia paniką – tai paprastai reiškia, kad netrukus bus vykdomi areštai.
Ši paslaptinga figūra – Albertas Jurevičius Stepyginas, FSB slaptosios vidaus saugumo tarnybos (USB) 2-ojo direktorato vadovas. Šio padalinio užduotis – gaudyti šnipus ir šalinti korupciją Lubiankoje.
A. Stepyginas yra surengęs dešimtis garsių operacijų, nukreiptų prieš kyšininkaujančius ir sukčiaujančius FSB darbuotojus.
Jis taip pat vadovavo žurnalisto Ivano Golunovo, kuriam buvo sufabrikuota narkotikų byla, tyrimui.
Jo ataskaitos lėmė keleto FSB pareigūnų, kurie slapta vertėsi verslu, atleidimą iš tarnybos. Tačiau, kaip išsiaiškino „The Insider“, pats A. Stepyginas užsiima verslu – per savo žmoną jis kontroliuoja smėlio, žvyro ir kaolino kasybos operacijas Vladimiro srityje.
Tarp jo verslo partnerių yra ir Lietuvos pilietis – valstybės, kurią Kremlius oficialiai paskelbė „priešiška“.
Verslo ryšiai su Lietuva
Vladimiro srityje yra dešimtys legalių ir nelegalių karjerų. Tie, kurie sugeba užmegzti ryšius su atitinkamais valdžios pareigūnais, aplinkos apsaugos prokuratūra, FSB ir policija, gali iš to pelningai gyventi.
2021 m. balandį Aleksandrovo mieste buvo įregistruota bendrovė „Aleksnerud“. Ją įkūrė keturi vietos gyventojai, tarp jų – žinomas menininkas Aleksandras Guninas, kurio darbai saugomi privačiose kolekcijose Europoje, JAV, Kanadoje ir Izraelyje.
Tuometinio Vladimiro srities gubernatoriaus Vladimiro Sipjagino įsakymu įmonė gavo licenciją 177,3 ha sklypui netoli Koniščevo kaimo.
Vėliau jo įpėdinis Aleksandras Avdejevas „Aleksnerud“ suteikė teisę nuomotis dar 124,8 ha sklypą. Netrukus buvo atgabenta technika ir pradėti intensyvūs darbai.
Vos tik įmonei pradėjus gauti pajamų, jos vadovybė pasikeitė – į steigėjų sąrašą buvo įtrauktas Lietuvos pilietis Aleksandras Patutinas.
„Ten vadovauja Sergejus Morozovas. Pirmiausia jis atsivežė lietuvį Patutiną ir liepė visiems jį gerbti. Tada išstūmė menininką Guniną – jis buvo tik priedanga, niekas jo niekada nematė“, – „The Insider“ sakė šaltinis.
Ir tęsė: „Morozovą pakeitė Olga Stepygina iš Maskvos. Žmonės pradėjo skųstis, bet jis pasakė, kad ji yra iš Lubiankos, todėl ginčytis nėra prasmės. Jie iš karto padidino įstatinį kapitalą ir jai suteikė 20 proc. akcijų. Šiais metais aplinkos apsaugos institucijos atliko vienintelį karjero patikrinimą nuo jo atidarymo ir pažeidimų nerado. Kitose įmonėse pažeidimų buvo daug, bet „Aleksnerud“ nebuvo nė vieno.“
Kas žinoma apie Patutiną?
A. Patutinas gimė Kaliningrade. 1982 m. jo tėvai pagal komjaunimo darbo paskyrimą persikėlė į tuometinės Lietuvos TSR dirbti Ignalinos atominės elektrinės statybose ir ten pasiliko.
Po SSRS žlugimo jis gavo Lietuvos pilietybę ir, tėvų patartas, įstojo į Obninsko atominės energetikos institutą Kalugos srityje, Rusijoje.
Studijų metu ES pareikalavo uždaryti Ignalinos AE, todėl pusė Visagino gyventojų, tarp jų ir A. Patutino šeima, neteko darbo.
Dalis žmonių išsikėlė, tačiau A. Patutinas liko Rusijoje. Kaip jaunas branduolinės energetikos inžinierius su NATO šalies pasu, jis negalėjo įsidarbinti šioje srityje.
2012 m. lapkritį A. Patutinas pradėjo karjerų verslą – įkūrė dvi įmones Aleksandrove: „Smėlio ir žvyro karjerą „Chorošyj“ ir „Profnerud“, o netrukus perėmė dar dvi mineralų gavybos įmones Jaroslavlio srityje: „Nerud Resurs“ bei „Smėlio ir žvyro karjerą „Chorošyj“.
Jo telefono sąskaitų išklotinės rodo, kad jis aktyviai bendradarbiauja su karjerų savininkais Kalugos ir Tulos srityse, birių krovinių vežėjais, statybinės technikos pardavėjais ir remonto specialistais.
Paklaustas, kaip užsienietis sugebėjo patekti į Rusijoje uždarą pramonės šaką, „The Insider“ šaltinis atsakymo neturėjo.
Teismo byloje dėl nesumokėtų mokesčių A. Patutinas prisistatė kaip „Smėlio ir žvyro karjero „Chorošyj“ vyriausiasis inžinierius Aleksandras Stanislavovičius Patutinas, gimęs 1977 m. balandžio 14 d. Pagal „The Insider“ duomenis, tokio asmens tarp Rusijos piliečių nėra, tačiau yra tarp Lietuvos.
A. Patutino žmona Jekaterina Kurilova taip pat dirba „Smėlio ir žvyro karjere „Chorošyj“. Rusijos pasienio struktūrų duomenimis, pora kartą per metus lankosi Lietuvoje ir keliauja į kitas ES šalis.
„The Insider“ išsiuntė klausimus A. Patutinui elektroniniu paštu, tačiau atsakymo negavo.
A. Patutino jaunesnysis brolis Jevgenijus Patutinas gyvena Visagine ir dirba inžinieriumi uždarytoje Ignalinos AE. Jis teigė nežinantis, kokiu verslu užsiima jo brolis.
2019 m. Jevgenijus kandidatavo į miesto tarybą partijos „Mes Visaginas“ sąraše, bet nebuvo išrinktas. Tais pačiais metais jis lankėsi Maskvoje pas brolį.
Pasienio duomenys rodo, kad net po Rusijos plataus masto įsiveržimo į Ukrainą A. Patutinas toliau reguliariai lankosi Baltijos šalyse ir keliauja į egzotiškas šalis – 2025 m. jis lankėsi JAE, Šri Lankoje, Kirgizijoje, o 2024 m. – Katare, Turkijoje, Gruzijoje ir Armėnijoje.
Stepyginų šeimos veikla ir turtas
A. Patutino verslo partnerė O. Stepygina – A. Stepygino žmona. Kaip ir galima tikėtis iš slaptų FSB pareigūnų šeimos nario, O. Stepygina apie save viešai beveik nekalba.
Prieš prisijungdama prie A. Patutino verslo ji neturėjo jokios verslo patirties, nors anksčiau dirbo lektore Žukovskio oro pajėgų inžinerijos akademijoje.
Bendraudama su nepažįstamais žmonėmis ji neretai prisistato skirtingomis pavardėmis – Isajeva, Ivanova arba Markova.
A. Stepyginas taip pat naudoja slaptus dokumentus, kuriuose nurodytas slapyvardis Albertas Markovas. Jis karjerą pradėjo FSB skyriuje Borisoglebske, vėliau tarnavo FSB specialiosios paskirties centre „Vympel“, o po to – Maskvos pasienio institute (karinis dalinys 2426).
Pasak saugumo tarnybų šaltinio, O. Stepyginą įtraukė įtakingas FSB generolas Olegas Feoktistovas, pravarde „Generolas Fix“.
O. Feoktistovas laikomas „pasienio sargybinių“ klano vadu ir yra glaudžiai susijęs su „Rosneft“ generaliniu direktoriumi Igoriu Sečinu.
Stepyginų šeima turi 90 kv. metrų butą gyvenamajame komplekse „Novosuščiovskaja 15“ bei 438 kv. metrų komercinį turtą Altufjovo kelyje, kurį nuomoja mažmeninės prekybos parduotuvei.
Jų garaže stovi 5 mln. rublių (apie 51,5 tūkst. eurų) vertės „Toyota Land Cruiser 200“. Generolas mėgsta medžioti Podolsko rajone esančioje teritorijoje, kurią kontroliuoja nusikalstamo pasaulio veikėjas Sergejus Lalakinas. Jis taip pat dažnai pastebimas viešuose renginiuose kartu su „Vympel“ padalinio pareigūnais.
A. Stepygino dukra Julija ir žentas Nikita Bražinas taip pat tarnauja FSB. Jie gyvena prabangiame gyvenamųjų namų komplekse „Tichvinskaja 14“.
2019 m. Stepyginas atliko vidinį tyrimą dėl galimo FSB pareigūnų dalyvavimo žurnalisto Ivano Golunovo arešte.
I. Golunovas tyrė Maskvos „laidotuvių mafijos“ veiklą, o policija jį sulaikė, pakišusi narkotikų. Šis atvejis sukėlė didelį visuomenės pasipiktinimą – spauda plačiai apie tai rašė, vyko protestai. Dėl visuomenės spaudimo visi kaltinimai I. Golunovui buvo panaikinti.
Tyrimo metu A. Stepyginas nustatė, kad pagrindinis figūrantas – pulkininkas Maratas Medojevas iš Maskvos FSB vadovo Aleksejaus Dorofejevo biuro.
Visi duomenys rodė, kad M. Medojevas turėjo komercinių interesų laidojimo versle ir galbūt užsakė I. Golunovo nužudymą. Tačiau jis priklausė galingam „Sankt Peterburgo klanui“, kurio nariai užėmė beveik visas aukščiausias pareigas FSB vadovybėje.
„Albertas [Stepyginas] nuėjo pas FSB direktorių su ataskaita, bet buvo sudrausmintas ir jam davė nurodymą viską pamiršti. Medojevas buvo tyliai „perkeltas“ į FSB pareigūnų skyrių, o tuometinis Maskvos mero pavaduotojas Maksimas Liksutovas jį paslėpė savo departamente. Vėliau Medojevas tapo „Mosenergo“ vadovo patarėju“, – „The Insider“ pasakojo šaltinis.
2023 m. Stepyginas ir jo pavaduotojas Aleksejus Pinčiukas prisidėjo prie „religinio“ skyriaus vadovo Deniso Karmanovo arešto.
Šis skyrius priklausė FSB 2-ajai tarnybai, atsakingai už kovą su terorizmu ir ekstremizmu, turinčiai daug agentų politinėse, religinėse ir migrantų bendruomenėse.
Per informatorių katalikų bendruomenėje D. Karmanovas sužinojo apie ilgai besitęsiantį teisinį ginčą tarp Romos katalikų Dievo Motinos arkivyskupijos Maskvoje ir įmonės „Affordable Housing“.
Ginčas įvyko dėl Šv. Petro ir Povilo bažnyčios komplekso Miljutinos gatvėje. Pasinaudodamas situacija, D. Karmanovas pasitelkė vyresnįjį FSB pareigūną Jevgenijų Lobanovą iš „M“ direktorato, kuris anksčiau vadovavo Vidaus reikalų ministerijos Vidaus saugumo direktoratui ir buvo paskirtas stebėti arbitražo teismus.
FSB pareigūnai pažadėjo „išspręsti“ klausimą katalikų naudai už 20 mln. rublių (apie 206 tūkst. eurų). Tačiau gavę pinigus jie nustojo atsakyti į skambučius.
Abu buvo stebimi, FSB sužinojo, kur laikoma dalis pinigų, ir galiausiai D. Karmanovas bei J. Lobanovas buvo nuteisti devynerių metų laisvės atėmimo bausme griežtojo režimo kalėjime.
Kita byla, susijusi su A. Stepyginu, – 2023 m. mįslingas bankininko Vladimiro Antonovo dingimas.
V. Antonovas – buvęs Anglijos futbolo klubo „Portsmouth“ savininkas, Rusijoje nuteistas už finansinius nusikaltimus, taip pat ieškomas ES ir Ukrainoje.
2015 m. Lietuva iš JK išsiuntė V. Antonovą dėl sukčiavimo bankrutavusiame banke „Snoras“, kur jis kaltinamas padaręs 375,18 mln. eurų nuostolių.
Tačiau V. Antonovas pabėgo iš areštinės ir netrukus pasirodė elitiniame Aksinino kaime, šalia Maskvos.
Jo tėvas tvirtina, kad V. Antonovas buvo pagrobtas ir galbūt nužudytas. Kita versija teigia, kad jis buvo skolingas verslo partneriams ir, pasinaudojęs Ukrainos pasu, pabėgo į Prancūziją, kur paprašė politinio prieglobsčio.
Bet kuriuo atveju, jis paliko prabangius apartamentus Maskvoje ir brangią automobilių kolekciją, tarp jų – „Ferrari“, „Aston Martin“ ir retą „Cadillac“.
Turtas tapo ginčo objektu, į kurį įsitraukė nusikalstamo pasaulio veikėjas Viačeslavas Popovas, žinomas dėl ryšių su saugumo tarnybomis.
V. Antonovo advokatai paskelbė žinutes, kurių dalyviai buvo ir V. Popovas, ir jo „partneris bei artimas bendrininkas“ A. Stepyginas.
O. Stepygina į klausimus apie dalyvavimą smėlio ir žvyro versle neatsakė. Tačiau, patikrinę jos vyro telefono kontaktus, „The Insider“ žurnalistai aptiko „Aleksnerud“ įkūrėjo S. Morozovo numerį.
Būtent S. Morozovas, kaip teigiama, pakvietė į įmonės vadovybę A. Patutiną ir O. Stepyginą.
Vladimiro srities Vidaus reikalų ministerijos duomenų bazėje S. Morozovas įtrauktas į specialios stebėsenos sąrašą dėl ankstesnio dalyvavimo neteisėtoje medienos prekyboje, tačiau gandai jį sieja su artimais ryšiais FSB ir vietos karjerų kontrole.
Kitas su „Aleksnerud“ susijęs A. Stepygino kontaktas – ekskavatorininkas Denisas Govorovas, dirbantis Koniščevo karjere.
Visa surinkta informacija leidžia daryti prielaidą, kad O. Stepygina yra tik nominali bendrasavininkė, o realią kontrolę smėlio ir žvyro versle turi jos vyras, slaptas FSB pareigūnas.
Vis dėlto Stepyginų šeimos verslo padėtis prastėja – dėl staigaus gyvenamųjų namų ir kelių statybos nuosmukio Rusijoje „Aleksnerud“ pajamos sumažėjo 80 proc.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!