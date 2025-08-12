Ukrainos dronų ataka paralyžiavo „Rosneft“ gamyklą Rusijoje: sustabdė naftos tiekimą

Naftos perdirbimo gamyklai Ukraina dronais smogė rugpjūčio 10 d., vietos gyventojai pranešė apie didelį gaisrą ir sprogimus objekte. Saratovo srities gubernatoriaus Romano Būsargino teigimu, per smūgį žuvo vienas žmogus, keli buvo sužeisti.
„Bloomberg“ šaltinio teigimu, Saratovo naftos perdirbimo gamykla dabar sustabdė naftos tiekimą. „Rosneft“ gamykla gali perdirbti 140 tūkst. barelių žalios naftos per dieną, todėl ilgas gamybos sustabdymas gali turėti įtakos benzino tiekimui šalies viduje.
Rusija jau bandė stabilizuoti benzino rinką dėl sparčiai kylančių kainų, kurias greičiausiai dar labiau didina Ukrainos smūgiai naftos infrastruktūrai.
Ukraina reguliariai vykdo tolimojo nuotolio dronų atakas prieš pramoninius ir karinius objektus Rusijoje. Naftos perdirbimo gamyklos, kurios finansuoja ir aprūpina Maskvos karinę mašiną, dažnai tampa taikiniais.
Nors Kyjivas retai prisiima oficialią atsakomybę už atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, Ukrainos kariuomenė patvirtino, kad 2025 m. vasario mėn. smogė „Rosneft“ naftos perdirbimo gamyklai Saratovo srityje. Pareigūnai nekomentavo paskutinio pranešimo apie ataką.
Saratovo gamykla yra trečioji Rusijos naftos perdirbimo gamykla, kuri šį mėnesį sustabdė veiklą dėl Ukrainos smūgių.
