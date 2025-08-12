Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainos dronų ataka paralyžiavo „Rosneft“ gamyklą Rusijoje: sustabdė naftos tiekimą

2025-08-12 11:24 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-12 11:24

Rusijos energetikos milžinei „Rosneft" priklausanti naftos perdirbimo gamykla Rusijos Saratovo srityje sustabdė naftos tiekimą po Ukrainos dronų atakos, rugpjūčio pirmadienį pranešė „Bloomberg", remdamasi su situacija susipažinęs šaltinis.

Ukrainos dronų ataka paralyžiavo „Rosneft“ gamyklą Rusijoje: sustabdė naftos tiekimą (nuotr. Telegram)

Rusijos energetikos milžinei „Rosneft“ priklausanti naftos perdirbimo gamykla Rusijos Saratovo srityje sustabdė naftos tiekimą po Ukrainos dronų atakos, rugpjūčio pirmadienį pranešė „Bloomberg“, remdamasi su situacija susipažinęs šaltinis.

0

Naftos perdirbimo gamyklai Ukraina dronais smogė rugpjūčio 10 d., vietos gyventojai pranešė apie didelį gaisrą ir sprogimus objekte. Saratovo srities gubernatoriaus Romano Būsargino teigimu, per smūgį žuvo vienas žmogus, keli buvo sužeisti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Bloomberg“ šaltinio teigimu, Saratovo naftos perdirbimo gamykla dabar sustabdė naftos tiekimą. „Rosneft“ gamykla gali perdirbti 140 tūkst. barelių žalios naftos per dieną, todėl ilgas gamybos sustabdymas gali turėti įtakos benzino tiekimui šalies viduje.

Rusija jau bandė stabilizuoti benzino rinką dėl sparčiai kylančių kainų, kurias greičiausiai dar labiau didina Ukrainos smūgiai naftos infrastruktūrai.

Ukraina reguliariai vykdo tolimojo nuotolio dronų atakas prieš pramoninius ir karinius objektus Rusijoje. Naftos perdirbimo gamyklos, kurios finansuoja ir aprūpina Maskvos karinę mašiną, dažnai tampa taikiniais.

Nors Kyjivas retai prisiima oficialią atsakomybę už atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, Ukrainos kariuomenė patvirtino, kad 2025 m. vasario mėn. smogė „Rosneft“ naftos perdirbimo gamyklai Saratovo srityje. Pareigūnai nekomentavo paskutinio pranešimo apie ataką.

Saratovo gamykla yra trečioji Rusijos naftos perdirbimo gamykla, kuri šį mėnesį sustabdė veiklą dėl Ukrainos smūgių.

