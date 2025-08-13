Kalendorius
Rugpjūčio 13 d., trečiadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Prieš Putino susitikimą su Trumpu – Rusijos ir Šiaurės Korėjos pažadai viena kitai

2025-08-13 07:54 / šaltinis: ELTA
2025-08-13 07:54

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir Šiaurės Korėjos vadovas Kim Jong Unas pažadėjo stiprinti bendradarbiavimą ir tai padarė likus kelioms dienoms iki V. Putino ir JAV prezidento Donaldo Trumpo aukščiausiojo lygio susitikimo Aliaskoje, trečiadienį pranešė Pchenjano valstybinė žiniasklaida.

Šiaurės Korėja ir Rusija yra sudariusios gynybinį paktą (nuotr. SCANPIX)

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir Šiaurės Korėjos vadovas Kim Jong Unas pažadėjo stiprinti bendradarbiavimą ir tai padarė likus kelioms dienoms iki V. Putino ir JAV prezidento Donaldo Trumpo aukščiausiojo lygio susitikimo Aliaskoje, trečiadienį pranešė Pchenjano valstybinė žiniasklaida.

REKLAMA
0

V. Putinas ir Kim Jong Unas antradienį kalbėjosi telefonu „šiltoje, draugiškoje atmosferoje“ ir patvirtino „savo norą ateityje stiprinti bendradarbiavimą“, informavo oficialioji naujienų agentūra KCNA.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pokalbis įvyko likus vos trims dienoms iki V. Putino ir D. Trumpo aukščiausiojo lygio susitikimo. Pirmasis pareigas einančių JAV ir Rusijos prezidentų susitikimas nuo 2021 m. rengiamas D. Trumpui siekiant tarpininkauti ir užbaigti jau daugiau nei trejus metus vykstantį Rusijos karą prieš Ukrainą.

REKLAMA
REKLAMA

Šiaurės Korėja į Rusijos Kursko sritį pasiuntė tūkstančius karių, taip pat ir ginklų, kad padėtų šiai šaliai kariauti. Kim Jong Unas praėjusį mėnesį per derybas su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu pasiūlė Maskvai visapusišką paramą kare.

REKLAMA

Antradienį vykusio pokalbio metu V. Putinas pareiškė dėkingumą už „Korėjos liaudies armijos kariškių pasiaukojamą dvasią išvaduojant Kurską“, skelbė KCNA. Kim Jong Unas savo ruožtu pažadėjo, kad Šiaurės Korėja „ir ateityje visapusiškai palaikys visas Rusijos vadovybės priemones“.

Kremlius pareiškime patvirtino žinią apie pokalbį telefonu ir pridūrė, kad V. Putinas „pasidalino informacija su Kim Jong Unu artėjančių derybų su JAV prezidentu Donaldu Trumpu kontekste“.

REKLAMA
REKLAMA

Manoma, kad D. Trumpas penktadienį per susitikimą Aliaskoje spaus Rusiją nutraukti karą Ukrainoje.

Rusija ir Šiaurės Korėja pastaraisiais metais užmezgė glaudesnius ryšius, o pernai abi šalys pasirašė abipusės gynybos sutartį. Balandžio mėnesį Šiaurės Korėja pirmą kartą patvirtino, kad fronto linijoje Ukrainoje dislokavo savo karių kontingentą, kuris kovotų Rusijos karių pusėje.

Pietų Korėjos ir Vakarų žvalgybos agentūros yra pranešusios, kad 2024 m. Pchenjanas į Rusijos Kursko sritį pasiuntė daugiau nei 10 000 karių, taip pat artilerijos sviedinių, raketų ir tolimojo nuotolio raketų sistemų. Seulo duomenimis, kovodami už Rusiją žuvo apie 600 Šiaurės Korėjos kariškių, o dar tūkstančiai buvo sužeisti.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Ekspertas perspėja – štai kokie tikrieji Putino derybų tikslai: žvelgia ne tik į Ukrainą, bet ir Europą (91)
Medvedevo transformacija: 5 faktai apie Kremliaus klounu virtusį buvusį prezidentą (nuotr. SCANPIX)
Medvedevo transformacija: 5 faktai apie Kremliaus klounu virtusį buvusį prezidentą (37)
Zelenskis prakalbo apie trišalį susitikimą su Putinu ir Trumpu: Europa taip pat privalo jame dalyvauti (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis prakalbo apie trišalį susitikimą su Putinu ir Trumpu: Europa taip pat privalo jame dalyvauti (9)
Maskva po derybų atsitvėrė tylos siena: palaukime, kol viską sužinos Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Maskva po derybų atsitvėrė tylos siena: palaukime, kol viską sužinos Trumpas (15)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų