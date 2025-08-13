Prieš Putino susitikimą su Trumpu – Rusijos ir Šiaurės Korėjos pažadai viena kitai

V. Putinas ir Kim Jong Unas antradienį kalbėjosi telefonu „šiltoje, draugiškoje atmosferoje“ ir patvirtino „savo norą ateityje stiprinti bendradarbiavimą“, informavo oficialioji naujienų agentūra KCNA.
Pokalbis įvyko likus vos trims dienoms iki V. Putino ir D. Trumpo aukščiausiojo lygio susitikimo. Pirmasis pareigas einančių JAV ir Rusijos prezidentų susitikimas nuo 2021 m. rengiamas D. Trumpui siekiant tarpininkauti ir užbaigti jau daugiau nei trejus metus vykstantį Rusijos karą prieš Ukrainą.
Šiaurės Korėja į Rusijos Kursko sritį pasiuntė tūkstančius karių, taip pat ir ginklų, kad padėtų šiai šaliai kariauti. Kim Jong Unas praėjusį mėnesį per derybas su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu pasiūlė Maskvai visapusišką paramą kare.
Antradienį vykusio pokalbio metu V. Putinas pareiškė dėkingumą už „Korėjos liaudies armijos kariškių pasiaukojamą dvasią išvaduojant Kurską“, skelbė KCNA. Kim Jong Unas savo ruožtu pažadėjo, kad Šiaurės Korėja „ir ateityje visapusiškai palaikys visas Rusijos vadovybės priemones“.
Kremlius pareiškime patvirtino žinią apie pokalbį telefonu ir pridūrė, kad V. Putinas „pasidalino informacija su Kim Jong Unu artėjančių derybų su JAV prezidentu Donaldu Trumpu kontekste“.
Manoma, kad D. Trumpas penktadienį per susitikimą Aliaskoje spaus Rusiją nutraukti karą Ukrainoje.
Rusija ir Šiaurės Korėja pastaraisiais metais užmezgė glaudesnius ryšius, o pernai abi šalys pasirašė abipusės gynybos sutartį. Balandžio mėnesį Šiaurės Korėja pirmą kartą patvirtino, kad fronto linijoje Ukrainoje dislokavo savo karių kontingentą, kuris kovotų Rusijos karių pusėje.
Pietų Korėjos ir Vakarų žvalgybos agentūros yra pranešusios, kad 2024 m. Pchenjanas į Rusijos Kursko sritį pasiuntė daugiau nei 10 000 karių, taip pat artilerijos sviedinių, raketų ir tolimojo nuotolio raketų sistemų. Seulo duomenimis, kovodami už Rusiją žuvo apie 600 Šiaurės Korėjos kariškių, o dar tūkstančiai buvo sužeisti.
