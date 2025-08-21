Šaltiniai: dėl koalicijos besiderantys „valstiečiai“ norėtų Seimo BFK pirmininko posto

Savo ruožtu Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) derybinėje grupėje esanti Aušrinė Norkienė juokavo, kad ši pozicija – visų frakcijų svajonė. Pasak jos, „valstiečių“ gretose realiausias kandidatas užimti šį postą būtų jau anksčiau komitetui pirmininkavęs Valius Ąžuolas.
„Kiekvienos politinės jėgos ir frakcijos svajonė yra BFK pirmininkas. Jis (Valius Ąžuolas – ELTA) yra buvęs pirmininku, dabar dirba tame komitete. Tai realiausias kandidatas būtų“, – svarstė parlamentarė.
Šiuo metu BFK pirmininko postas priklauso valdantiesiems socialdemokratams, šias pareigas eina Algirdas Sysas.
Tuo metu šaltiniams teigiant, kad derybų metu „valstiečiai“ išreiškė norą gauti Ekonomikos ir inovacijų bei Žemės ūkio ministerijas, A. Norkienė sako, kad partija turi kelias prioritetines ministerijas, kurios jiems būtų aktualiausios dėl programinių nuostatų įgyvendinimo. Visgi, ji tikina, kad kol kas apie galimus kandidatus partijos viduje nekalbėjo.
„Tikrai nekalbėjome apie kandidatus, nes dar net neturime sutarimo dėl koalicijos. Mes galvojame pagal partijos programą, kuri ministerija mums būtų priimtinesnė. Prioritetinės ministerijos yra kelios. Natūralu, kad apie jas kalbame atliepiant grynai programinius dalykus“, – Eltai teigė A. Norkienė.
„Mes jų labai norėtume, tikrai“, – paklausta, ar tarp prioritetinių ministerijų yra Ekonomikos ir inovacijų bei Žemės ūkio ministerijos, atsakė politikė.
Žemės ūkio ministerijai vadovauja „aušriečių“ deleguotas ministras Ignas Hofmanas. „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis anksčiau yra teigęs, kad dabartinės kuruojamos sritys yra svarbios jo vadovaujamai politinei jėgai.
Tiesa, ekonomikos ir inovacijų ministro Luko Savicko kėdė atsilaisvins, mat jį delegavusių demokratų nebeliks valdančiojoje daugumoje.
Ketvirtadienį portalas „Delfi“ pranešė, kad „valstiečiams“ derybose siūlomos Ekonomikos ir inovacijų, Kultūros ministerijos. Tai žurnalistams Seime patvirtino ir A. Norkienė.
Visgi, A. Norkienė akcentuoja, kad pirmiausia reikia sulaukti partijos tarybos verdikto dėl galimų Vyriausybės programos punktų.
„Natūraliai gaunasi, kad jeigu Kaimo reikalų komitetas lieka neužimtas – pretenduotume. Tačiau čia dar tikrai labai tolimi dalykai, dar reiktų pirma pasirašyti koalicinę sutartį“, – aiškino „valstietė“.
„Mes dabar kalbame ties programiniais punktais. Tarybai pristatysime. (Matysime – ELTA), ar jie sako, kad pakankamai išsiderėjome dėl programinių dalykų ir einame į koaliciją, gal pasakys, kad ne ir mes baigiame tą diskusiją. Tokia šiandienos realybė“, – patikino A. Norkienė.
Visgi, šaltinių teigimu, patys socialdemokratai nelinkę sutikti su tokiais reikalavimais ir „valstiečiams“ pateikę bent tris alternatyvius siūlymus.
R. Baranovas svarstomas tarp kandidatų į NSGK pirmininkus
Formuojant naują valdančiąją koaliciją, socialdemokratams teks ieškoti ir naujų kandidatų į kai kurių Seimo komitetų pirmininkus.
Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ nepakvietus prie koalicijos derybų stalo, Seime atsilaisvins ir Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininko postas. Šiuo metu jį užima demokratas Giedrimas Jeglinskas.
Tarp galimų kandidatų į šio komiteto pirmininkus svarstoma ir socialdemokrato Ruslano Baranovo kandidatūra. Tai Eltai patvirtino keli tarpusavyje nesusiję šaltiniai.
Šiuo metu parlamentaras yra Seimo Europos reikalų komiteto vicepirmininkas bei Užsienio reikalų komiteto narys.
Savo ruožtu krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė dar ketvirtadienio rytą užsiminė, kad socialdemokratai spręs, ar NSGK pirmininko postą pasilikti sau, ar šią poziciją patikėti kitiems būsimos valdančiosios daugumos partneriams.
„Tikrai suprantame, kad ir komitetų sudėtis keisis. Ir, matyt, tam tikri komitetų nariai gali judėti iš vieno į kitą. Mes turime ir tarp socialdemokratų žmonių, kurie turi patirties gynybos ir tarptautinio saugumo politikos temose. Tai, galbūt, jie ateitų į šį komitetą ir imtųsi atsakomybės jam vadovauti. Spręsime, ar šį komitetą vis dėlto pasiimsime sau, žiūrėsime, ar jį galima savo partneriams duoti“, – „Žinių radijui“ teigė D. Šakalienė.
Ministrė užsiminė ir apie lūkestį bendradarbiauti su būsima komiteto vadovybe. Pasak jos, pastaraisiais mėnesiais matyti dabartinės vadovybės veiksmai buvo blogoji praktika.
ELTA primena, kad ketvirtadienį neeilinės Seimo sesijos posėdyje parlamentui buvo pristatyta I. Ruginienės kandidatūra į premjeres.
Liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP teko ieškoti ne tik naujo ministro pirmininko, bet ir iš naujo formuoti valdančiąją daugumą.
Kaip skelbta anksčiau, po trečiadienį vykusio trišalio susitikimo, socialdemokratų, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) atstovai su partiečiais toliau aptarinėja derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos.
Jeigu LSDP sudarys koaliciją su „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija, ši valdančioji dauguma Seime turės 82 mandatus.
