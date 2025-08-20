Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Agnė Širinskienė parodė kitą savo pusę: „Duos šlapiuko tarnai?“

2025-08-20 14:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-20 14:55

Parlamentarė Agnė Širinskienė savo socialiniuose tinkluose pasidalino nuotaikinga nuotrauka, kur matomas juodas katinas su ryškiai raudonu antkakliu, o parlamentarė įgarsino katino mintis.

Prisiekia naujai išrinkti Seimo nariai (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Parlamentarė Agnė Širinskienė savo socialiniuose tinkluose pasidalino nuotaikinga nuotrauka, kur matomas juodas katinas su ryškiai raudonu antkakliu, o parlamentarė įgarsino katino mintis.

10

Parlamentarė Agnė Širinskienė visuomet matoma pasitempusi, rimta, nešanti atsakomybes, tačiau niekas nemato, kokia ji yra už uždarų durų. Moteris prieš keletą dienų pasidalino nuotrauka su savo augintiniu ir pasirodė itin jautri.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kažin, duos šeštą šlapiuko pokutį tarnai?!“, – katino mintis įgarsina parlamentarė.

Istorijos tęsinys

Katinui, prašiusiam šlapio maisto porcijos Agnei suvirpėjo širdis ir komentaruose atskleidžia, kad visgi, šeštą porciją katinas gavo.

Komentaruose paklausta ar katinas gavo šeštąją porciją, Agnė atsakė: „Taip, išsikaulyjo šeštą“.

70+
70+
2025-08-20 15:04
O kur ji neša atsakomybes? Jei jos sunkios ar labai didelės gal ją reikėtų ne nešti. o vežti, o gal ridenti.
Nevykusiai skamba išsireiškimas "neša atsakomybę".Tai pažodinis vertimas iš rusų kalbos. Vietoj "neša atsakomybę" reikia sakyti "yra atsakingas(-a,-i)"
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (10)
