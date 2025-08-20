Agnė Širinskienė parodė kitą savo pusę: „Duos šlapiuko tarnai?“

Parlamentarė Agnė Širinskienė visuomet matoma pasitempusi, rimta, nešanti atsakomybes, tačiau niekas nemato, kokia ji yra už uždarų durų. Moteris prieš keletą dienų pasidalino nuotrauka su savo augintiniu ir pasirodė itin jautri.
„Kažin, duos šeštą šlapiuko pokutį tarnai?!“, – katino mintis įgarsina parlamentarė.
Istorijos tęsinys
Katinui, prašiusiam šlapio maisto porcijos Agnei suvirpėjo širdis ir komentaruose atskleidžia, kad visgi, šeštą porciją katinas gavo.
Komentaruose paklausta ar katinas gavo šeštąją porciją, Agnė atsakė: „Taip, išsikaulyjo šeštą“.
Nevykusiai skamba išsireiškimas "neša atsakomybę".Tai pažodinis vertimas iš rusų kalbos. Vietoj "neša atsakomybę" reikia sakyti "yra atsakingas(-a,-i)"