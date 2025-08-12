Kalendorius
Rugpjūčio 12 d., antradienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Kitokį įvaizdį parodžiusi Agnė Širinskienė nustebino: leido sau atsipalaiduoti

2025-08-12 12:25 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-12 12:25

Seimo narė Agnė Širinskienė dažniausiai viešumoje matoma vilkinti klasikinius drabužius, tačiau šįkart ji nustebino kitokiu įvaizdžiu.

Agnė Širinskienė (nuotr. Elta)

Seimo narė Agnė Širinskienė dažniausiai viešumoje matoma vilkinti klasikinius drabužius, tačiau šįkart ji nustebino kitokiu įvaizdžiu.

REKLAMA
6

Atostogų išvykoje politikė pasirinko lengvą, vasarišką aprangą – gėlėtus marškinius, baltas kelnes ir šviesius batus.

Sulaukė komplimentų

Toks spalvingas ir vasariškas derinys puikiai tiko aplinkai ir atostogų nuotaikai. A. Širinskienė viešėjo netoli Zakopanės esančiame Poronino miestelyje, kur pakilo į apžvalgos bokštą ir mėgavosi įspūdingu kalnų vaizdu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įsimintiną akimirką ji užfiksavo ir pasidalijo su savo socialinių tinklų sekėjais.

„Atostogos ant pasaulio krašto“, –  rašė A. Širinskienė.

Po tokiu A. Širinskienės įrašu pasipylė komplimentai. „Nuostabu“, – rašė viena sekėja.

REKLAMA
REKLAMA

Tiesa, ne vienas pastebėjo, kad įsiamžinti tokioje vietoje reikia nemažai drąsos. Čia A. Širinskienė atskleidė, kad ir pati labai bijo aukščio, tad atvykusi į tokią vietą susidūrė su savo didele baime.

„Kaip sekėsi nueiti iki smaigalio?  Ar neturite aukščio baimės?“, – klausė viena sekėja.

„Turiu. Nuėjau tik iš antro bandymo“, – atskleidė politikė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Diletantas
Diletantas
2025-08-12 12:57
Seimo nariams įstatymas atostogų nenumato, bet kasmet visi seimūnai atostogauja ( dažnai ir ne po kartą ). Pasibaigus kadencijai seimūnai gauna nemažas pinigines kompensacijas už NEPANAUDOTAS ATOSTOGAS. Gal kas gali paaiškinti šį oksimoroną - atostogos nepriklauso, bet visi atostogauja, o vėliau gauna kompensacijas už tai, kas nepriklauso.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (6)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų