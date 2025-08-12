Kitokį įvaizdį parodžiusi Agnė Širinskienė nustebino: leido sau atsipalaiduoti

Atostogų išvykoje politikė pasirinko lengvą, vasarišką aprangą – gėlėtus marškinius, baltas kelnes ir šviesius batus.
Sulaukė komplimentų
Toks spalvingas ir vasariškas derinys puikiai tiko aplinkai ir atostogų nuotaikai. A. Širinskienė viešėjo netoli Zakopanės esančiame Poronino miestelyje, kur pakilo į apžvalgos bokštą ir mėgavosi įspūdingu kalnų vaizdu.
Įsimintiną akimirką ji užfiksavo ir pasidalijo su savo socialinių tinklų sekėjais.
„Atostogos ant pasaulio krašto“, – rašė A. Širinskienė.
Po tokiu A. Širinskienės įrašu pasipylė komplimentai. „Nuostabu“, – rašė viena sekėja.
Tiesa, ne vienas pastebėjo, kad įsiamžinti tokioje vietoje reikia nemažai drąsos. Čia A. Širinskienė atskleidė, kad ir pati labai bijo aukščio, tad atvykusi į tokią vietą susidūrė su savo didele baime.
„Kaip sekėsi nueiti iki smaigalio? Ar neturite aukščio baimės?“, – klausė viena sekėja.
„Turiu. Nuėjau tik iš antro bandymo“, – atskleidė politikė.
