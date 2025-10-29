Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Aplink pasaulį su Jacobs

Trys pagrindinės kavos rūšys: kuo skiriasi arabica, robusta ir liberica?

2025-10-29 11:39 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-29 11:39

Kava – vienas populiariausių gėrimų pasaulyje, kasdien lydintis milijonus žmonių nuo ankstyvo ryto iki vakaro. Nors pasirinkimų daugybė – nuo espreso iki šaltos kavos – tikrosios kavos širdyje slypi pupelės. Būtent jų rūšis lemia gėrimo skonį, aromatą ir stiprumą.

Trys pagrindinės kavos rūšys: kuo skiriasi arabica, robusta ir liberica? (nuotr. Shutterstock.com)

Kava – vienas populiariausių gėrimų pasaulyje, kasdien lydintis milijonus žmonių nuo ankstyvo ryto iki vakaro. Nors pasirinkimų daugybė – nuo espreso iki šaltos kavos – tikrosios kavos širdyje slypi pupelės. Būtent jų rūšis lemia gėrimo skonį, aromatą ir stiprumą.

1
Pasaulyje auginama daugiau kaip šimtas kavamedžio rūšių, tačiau kavos gamybai naudojamos tik kelios pagrindinės. Tarp jų išsiskiria trys populiariausios – arabica, robusta ir liberica. Kiekviena iš jų turi savo istoriją, auginimo sąlygas bei unikalų skonį, todėl verta jas pažinti iš arčiau.

Arabica – pasaulio kavos karalienė

Arabica laikoma aukščiausios kokybės kavos rūšimi ir sudaro apie 60–70 % visos pasaulio kavos gamybos. Ji auginama aukštumose – dažniausiai Pietų Amerikoje, Centrinėje Amerikoje, Rytų Afrikoje ir Azijos kalnų regionuose. Arabica pupelės pasižymi švelniu, subalansuotu skoniu, kuriame galima pajusti saldumo, vaisių, riešutų ar šokolado natų.

Ši rūšis turi mažiau kofeino, todėl jos skonis švelnesnis, mažiau kartus. Dėl subtilaus aromato arabica ypač vertinama gurmanų ir dažniausiai naudojama kavinėse. Ji tinka tiems, kurie vertina aromatingą, šiek tiek rūgštelės turinčią, bet harmoningą kavą.

Robusta – stipri ir intensyvi klasika

Robusta – antroji populiariausia kavos rūšis pasaulyje, dažniausiai auginama Afrikoje ir Pietryčių Azijoje. Šios pupelės atsparesnės karščiui, ligoms ir drėgmei, todėl jas lengviau auginti nei arabica. Robusta kava turi dvigubai daugiau kofeino, todėl yra stipresnė ir kartesnė, dažnai pasižyminti riešutų, žemės ar kakavos poskoniu. Dėl intensyvaus skonio ji dažnai naudojama espreso mišiniuose, suteikdama kavai sodrumo ir tirštos kreminės putos. Tai puikus pasirinkimas tiems, kurie mėgsta stiprią, energijos suteikiančią kavą rytais.

Liberica – egzotiškas kavos pasaulio perlas

Liberica – retesnė, tačiau vis labiau populiarėjanti kavos rūšis, kilusi iš Vakarų Afrikos. Ji sudaro tik labai mažą dalį pasaulinės kavos gamybos, tačiau išsiskiria neįprastai didelėmis pupelėmis ir išraiškingu skoniu. Liberica kava dažniausiai auginama Filipinuose, Malaizijoje bei kai kuriose Afrikos šalyse.

Šios pupelės turi sodrų, vaisinį ir gėlių aromatą, o skonis gali priminti medieną, medų ar džiovintus vaisius. Liberica kava dažnai apibūdinama kaip turinti „pilnesnį kūną“ ir unikalų poskonį, kurio nerasite kitose rūšyse. Ji tinka tiems, kurie nori atrasti naujų, netikėtų skonių ir vertina išskirtines, rankomis renkamų pupelių kavos rūšis.

Nors pasaulyje egzistuoja daugybė kavos rūšių, būtent arabica, robusta ir liberica formuoja didžiąją dalį mūsų kavos patirties. Arabica džiugina švelniu skoniu, robusta – stiprumu, o liberica – egzotišku aromatu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

