  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Friedrichas Merzas: karas negali būti užbaigtas Ukrainos sąskaita

2025-09-01 09:39
2025-09-01 09:39

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas sekmadienį pareiškė, kad karas Ukrainoje gali trukti dar ilgai, todėl greitai jį užbaigti valstybės sąskaita nėra išeitis.

Prezidento ir Vokietijos Federalinio Kanclerio Friedricho Merzo spaudos konferencija (nuotr. Roberto Riabovo)

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas sekmadienį pareiškė, kad karas Ukrainoje gali trukti dar ilgai, todėl greitai jį užbaigti valstybės sąskaita nėra išeitis.

0

F. Merzas, duodamas interviu visuomeniniam transliuotojui ZDF, į klausimą, ar įmanomos paliaubos šiais metais, atsakė neprarandantis vilties, bet „nepuoselėja iliuzijų“, ir pabrėžė, kad parama šaliai gintis nuo Rusijos yra „visiškas prioritetas“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Stengiamės tai užbaigti kuo greičiau. Bet tikrai ne Ukrainos kapituliacijos kaina. Karas galėtų baigtis rytoj, jei Ukraina pasiduotų ir prarastų nepriklausomybę“, – sakė F. Merzas.

„Tada poryt kita šalis atsidurtų pavojuje. O paskui ateitų eilė ir mums. Tai nėra išeitis“, – sakė vokiečių kancleris.

Berlynas yra antras didžiausias Ukrainos rėmėjas ginkluote nuo pat didelio masto karo su Rusija pradžios. Nuo rusų invazijos 2022-aisiais Vokietija suteikė arba pažadėjo suteikti Ukrainai karinės paramos už maždaug 40 mlrd. eurų.

