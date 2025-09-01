Friedrichas Merzas: karas negali būti užbaigtas Ukrainos sąskaita

F. Merzas, duodamas interviu visuomeniniam transliuotojui ZDF, į klausimą, ar įmanomos paliaubos šiais metais, atsakė neprarandantis vilties, bet „nepuoselėja iliuzijų“, ir pabrėžė, kad parama šaliai gintis nuo Rusijos yra „visiškas prioritetas“.
„Stengiamės tai užbaigti kuo greičiau. Bet tikrai ne Ukrainos kapituliacijos kaina. Karas galėtų baigtis rytoj, jei Ukraina pasiduotų ir prarastų nepriklausomybę“, – sakė F. Merzas.
„Tada poryt kita šalis atsidurtų pavojuje. O paskui ateitų eilė ir mums. Tai nėra išeitis“, – sakė vokiečių kancleris.
Berlynas yra antras didžiausias Ukrainos rėmėjas ginkluote nuo pat didelio masto karo su Rusija pradžios. Nuo rusų invazijos 2022-aisiais Vokietija suteikė arba pažadėjo suteikti Ukrainai karinės paramos už maždaug 40 mlrd. eurų.
