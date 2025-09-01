Iš Putino – ciniškas pareiškimas dėl karo: „Krizė kilo ne dėl Rusijos išpuolio prieš Ukrainą“

„Ši krizė kilo ne dėl Rusijos išpuolio prieš Ukrainą, o dėl perversmo Ukrainoje, kurį palaikė ir išprovokavo Vakarai“, – sakė V. Putinas Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos (ŠBO) viršūnių susitikime šiauriniame Tiandzino uostamiestyje.
„Antra krizės priežastis – nuolatiniai Vakarų šalių bandymai įtraukti Ukrainą į NATO“, – pridūrė Rusijos prezidentas.
