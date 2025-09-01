Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Iš Putino – ciniškas pareiškimas dėl karo: „Krizė kilo ne dėl Rusijos išpuolio prieš Ukrainą“

2025-09-01 09:27 / šaltinis: BNS
2025-09-01 09:27

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pirmadienį Maskvos sąjungininkų akivaizdoje bandė apginti savo puolimą Ukrainoje, kaltindamas Vakarų šalis dėl trejus su puse metų trunkančio karo, nusinešusio dešimtis tūkstančių žmonių gyvybių ir nuniokojusio didelę dalį Rytų Ukrainos, išprovokavimo.

Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pirmadienį Maskvos sąjungininkų akivaizdoje bandė apginti savo puolimą Ukrainoje, kaltindamas Vakarų šalis dėl trejus su puse metų trunkančio karo, nusinešusio dešimtis tūkstančių žmonių gyvybių ir nuniokojusio didelę dalį Rytų Ukrainos, išprovokavimo.

7

„Ši krizė kilo ne dėl Rusijos išpuolio prieš Ukrainą, o dėl perversmo Ukrainoje, kurį palaikė ir išprovokavo Vakarai“, – sakė V. Putinas Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos (ŠBO) viršūnių susitikime šiauriniame Tiandzino uostamiestyje. 

„Antra krizės priežastis – nuolatiniai Vakarų šalių bandymai įtraukti Ukrainą į NATO“, – pridūrė Rusijos prezidentas.

