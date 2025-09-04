Kalendorius
Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Avarinis nusileidimas Rusijoje: karinis lėktuvas nulėkė nuo tako

2025-09-04 09:55 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-04 09:55

Rusijos Krasnojarsko krašte esančiame Čeremšankos oro uoste vos kelios minutės nuo pakilimo avariniu būdu leidosi lėktuvas Iljušin Il-76“, rašo „Onet“.

Avarinis nusileidimas Rusijoje: lėktuvas nulėkė nuo tako (nuotr. Telegram)

Rusijos Krasnojarsko krašte esančiame Čeremšankos oro uoste vos kelios minutės nuo pakilimo avariniu būdu leidosi lėktuvas Iljušin Il-76“, rašo „Onet“.

REKLAMA
3

Lėktuvas turėjo skristi į Ulan Udę, tačiau susidūrė su techninėmis problemomis. Dėl to įgula buvo priversta imtis veiksmų.

Lėktuvas nulėkė nuo tako

Įgulos nariai pastebėjo variklio gedimą ir nusprendė grįžti į oro uostą bei leistis avariniu būdu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Avarinio nusileidimo metu lėktuvas nulėkė nuo kilimo ir tūpimo tako, atsidūrė maždaug 50 metrų nuo jo ribų.

Minėtas oro uostas aptarnauja vidaus skrydžius, tiek karinius, tiek civilinius.

„Telegram“ kanaluose skelbiama, kad dėl incidento buvo pradėtas tyrimas, reiškiamos abejonės piloto darbu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų