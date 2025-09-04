Avarinis nusileidimas Rusijoje: karinis lėktuvas nulėkė nuo tako

Lėktuvas turėjo skristi į Ulan Udę, tačiau susidūrė su techninėmis problemomis. Dėl to įgula buvo priversta imtis veiksmų.
Lėktuvas nulėkė nuo tako
Įgulos nariai pastebėjo variklio gedimą ir nusprendė grįžti į oro uostą bei leistis avariniu būdu.
Avarinio nusileidimo metu lėktuvas nulėkė nuo kilimo ir tūpimo tako, atsidūrė maždaug 50 metrų nuo jo ribų.
Minėtas oro uostas aptarnauja vidaus skrydžius, tiek karinius, tiek civilinius.
„Telegram“ kanaluose skelbiama, kad dėl incidento buvo pradėtas tyrimas, reiškiamos abejonės piloto darbu.
