  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusija „paranoja“ vadina kaltinimus dėl lėktuvo, kuriuo skrido Ursula von der Leyen, GPS signalų trikdymo

2025-09-04 08:11 / šaltinis: ELTA
2025-09-04 08:11

Rusija atmetė kaltinimus dėl lėktuvo, kuriuo skrido Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, GPS sistemos sutrikdymo, praneša agentūra „Reuters“.

Ursula von der Leyen (nuotr. SCANPIX)

Rusija atmetė kaltinimus dėl lėktuvo, kuriuo skrido Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, GPS sistemos sutrikdymo, praneša agentūra „Reuters“.

2

Užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova kaltinimus pavadino „melagiena ir paranoja“.

Savaitės pradžioje skelbta, kad Europos Komisijos pirmininkę sekmadienį į Bulgariją skraidinęs užsakomasis lėktuvas, leisdamasis Plovdivo oro uoste, patyrė GPS signalo trikdžius. Paklausta, ar GPS signalo trikdžiai buvo specialiai nukreipti į lėktuvą, kuriuo skrido Europos Komisijos pirmininkė, atstovė spaudai atsakė, kad tokį klausimą reikėtų adresuoti Rusijai.

Pasak Europos Komisijos, kad Bulgarijos valdžia mano, jog už savaitgalio incidentą yra atsakinga Maskva, tačiau neaišku, ar lėktuvas buvo tyčinių veiksmų taikinys, nes GPS signalų trikdymas regione tapo įprastu reiškiniu, kai daugiau nei prieš trejus metus Rusija pradėjo karą prieš Ukrainą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

