Užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova kaltinimus pavadino „melagiena ir paranoja“.
Savaitės pradžioje skelbta, kad Europos Komisijos pirmininkę sekmadienį į Bulgariją skraidinęs užsakomasis lėktuvas, leisdamasis Plovdivo oro uoste, patyrė GPS signalo trikdžius. Paklausta, ar GPS signalo trikdžiai buvo specialiai nukreipti į lėktuvą, kuriuo skrido Europos Komisijos pirmininkė, atstovė spaudai atsakė, kad tokį klausimą reikėtų adresuoti Rusijai.
Pasak Europos Komisijos, kad Bulgarijos valdžia mano, jog už savaitgalio incidentą yra atsakinga Maskva, tačiau neaišku, ar lėktuvas buvo tyčinių veiksmų taikinys, nes GPS signalų trikdymas regione tapo įprastu reiškiniu, kai daugiau nei prieš trejus metus Rusija pradėjo karą prieš Ukrainą.
