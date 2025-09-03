„Skrydis iš pragaro“: lėktuve vienas po kito susirgo keleiviai

„Tai tikrai buvo skrydis iš pragaro“, – prisimena 61-erių keleivė Melanie Wells.
Lėktuvas skrido iš Jungtinės Karalystės į Egiptą.
Ji ir jos 19-metė dukra planavo leistis į 10 tūkst. dolerių kainuojančias atostogas Šarm El Šeiche. Moteris sako, kad jau seniai niekur nekeliavo, todėl labai laukė kelionės.
Kai kurie keleiviai lėktuve pasijautė blogai
Deja, britė lėktuve netikėtai pasijuto prastai, lėktuve ji smarkiai susirgo.
„Kai įlipo į lėktuvą, temperatūra buvo tokia ekstremali, kad aš pradėjau jaustis blogai. Buvo nepaprastai karšta. Galiausiai man labai skaudėjo galvą“, – pasakoja ji.
Chilling moment hazmat suits storm flight for 'toxic leak'— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) August 30, 2025
A #British_Airways flight descended into "pandemonium" when passengers & cabin crew were confronted by hazmat-suit-clad firefighters who stormed the aircraft.
Melanie Wells flew out for the £7,500 all-inclusive, luxury… pic.twitter.com/UhTVudCqCp
Moteris iš pradžių simptomus nurašė karščiui, tačiau netrukus pastebėjo, kad ne ji viena jaučiasi blogai.
„Maždaug po pusantros valandos skrydžio įgulos nariai staiga pradėjo bėgioti pirmyn ir atgal. Aš nesupratau, kas vyksta. Buvo viena mama, kurios akys apsisuko į galą“, – sako M. Wells.
Pasak jos, lėktuve iš viso susirgo šeši žmonės. M. Wells teigė jautusi pykinimą, galvos skausmą. Ji mano, kad simptomus iššaukė kenksmingos dujos lėktuve.
Lėktuvas avariniu būdu leidosi Italijoje, Venecijoje. Nusileidusį lėktuvą apsupo greitosios pagalbos automobiliai, gaisrinės mašinos.
Tuomet avarinės tarnybos darbuotojai, dėvintys apsauginius kostiumus ir kvėpavimo aparatus, įlipo į lėktuvą ir tyrimus nukentėjusiems asmenims ir įgulos nariams.
„Buvau visiškai išsigandusi. Galvojau, ar mes visi įkvėpėme toksinių garų?“ – svarstė M. Wells.
Anot jos, paprastai tvirtas oro linijų personalas taip pat buvo „visiškai panikoje“. Ji taip pat teigia, kad keleiviai buvo laikomi nežinioje.
„Kapitonas mums niekada nesuteikė jokios informacijos“, – apgailestaudama sakė išsigandusi keleivė.
Po aštuonių valandų vėlavimo Italijoje lėktuvas grįžo į Londoną. Kitą rytą jis nuskrido į Egiptą.
Moteris sako, kad patirtis buvo siaubinga.
„Mes keliavome 40 valandų. Buvome visiškai išsekę“, – sako ji.
„British Airways“ M. Wells pasiūlė beveik 3 000 dolerių kompensaciją už atšauktą skrydį, maisto išlaidas ir kitus nepatogumus.
Tačiau moteris sako, kad vežėjas atsisakė grąžinti jai 667 dolerius už pirmąją naktį, kurią jie praleido Egipte dėl vėlavimų.
„BA elgėsi labai arogantiškai“, – pareiškė ji.
Aviakompanijos atstovai dar nenurodė, dėl ko lėktuvo keleiviai pasijuto prastai. Bendrovės atstovai sako, kad lėktuvas nukreiptas „atsargumo sumetimais dėl techninių problemų“.
„Mes atsiprašėme savo klientų už jų patirtį ir pasiūlėme atitinkamą kompensaciją“, – sakė atstovas spaudai.
Jis pridūrė, kad nėra įrodymų, kad lėktuve buvo dūmų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!