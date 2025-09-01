Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Pakistane – tragedija: nukrito vyriausybės sraigtasparnis

2025-09-01 11:49 / šaltinis: BNS
2025-09-01 11:49

Vietos policija pranešė, jog pirmadienį šiaurės Pakistane nukritus vyriausybės sraigtasparniui žuvo penki žmonės.

Karinis sraigtasparnis (nuotr. Scanpix)

1

Sraigtasparnis testavo nusileidimo galimybes naujai siūlomoje aikštelėje kalnuotoje, turistų pamėgtoje vietovėje, naujienų agentūrai AFP teigė Diamero regiono policijos pareigūnas Abdulas Hameedas.

„Tarp žuvusiųjų buvo du pilotai ir trys technikos specialistai“, – tvirtino jis.

Gilgito-Baltistano provincijos valdžiai priklausęs sraigtasparnis sudužo Diamero regione apie 10 val. vietos (8 val. Lietuvos) laiku.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tragedija įvyko vos kelios savaitės po to, kai kitas valstybei priklausęs MI-17 modelio sraigtasparnis sudužo Chaibero Pachtunchvos provincijoje. Sraigtasparnis gabeno paramą nukentėjusiems nuo potvynių, žuvo visi penki įgulos nariai.

Pastaraisiais metais Pakistane būta keletas sraigtasparnių katastrofų. 2022-aisiais žuvo penki kariai bei vienas iš Pakistano kariuomenės aukščiausiųjų vadų – jų sraigtasparnis sudužo vykdant paramos operacijas po potvynio katastrofos Beludžistano provincijoje.

