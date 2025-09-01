Pakistane – tragedija: nukrito vyriausybės sraigtasparnis

Sraigtasparnis testavo nusileidimo galimybes naujai siūlomoje aikštelėje kalnuotoje, turistų pamėgtoje vietovėje, naujienų agentūrai AFP teigė Diamero regiono policijos pareigūnas Abdulas Hameedas.
„Tarp žuvusiųjų buvo du pilotai ir trys technikos specialistai“, – tvirtino jis.
Gilgito-Baltistano provincijos valdžiai priklausęs sraigtasparnis sudužo Diamero regione apie 10 val. vietos (8 val. Lietuvos) laiku.
Tragedija įvyko vos kelios savaitės po to, kai kitas valstybei priklausęs MI-17 modelio sraigtasparnis sudužo Chaibero Pachtunchvos provincijoje. Sraigtasparnis gabeno paramą nukentėjusiems nuo potvynių, žuvo visi penki įgulos nariai.
Pastaraisiais metais Pakistane būta keletas sraigtasparnių katastrofų. 2022-aisiais žuvo penki kariai bei vienas iš Pakistano kariuomenės aukščiausiųjų vadų – jų sraigtasparnis sudužo vykdant paramos operacijas po potvynio katastrofos Beludžistano provincijoje.
