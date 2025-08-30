Jau greitai lėktuvai iš Kauno kursuos nauja kryptimi: „Skrydis atveria net 40 krypčių“

Plačiau apie tai – TV3 Žiniose.
Kas į kelionę, kas namo – lietuviai skraido daug. Kauno oro uoste kalbinti keliautojai pastebi ir pokyčius – oro uoste gerokai erdviau ir viskas vyksta greičiau:
„Maloniau atrodo, prieš tai buvo erdvė mažesnė, dabar geriau.“
„Viskas greitai prasieina, nėra, kur pasiklyst, mažiau laiko reikia skirti atvykimui, praėjimui.“
„Visai neblogai, palyginus su kitais oro uostais, nėra eilių grūsties – puiku.“
Pasak Lietuvos oro uostų vadovo, Kauno keleivių terminalo plėtra jau finišo tiesiojoje.
„Kauno oro uosto terminalas bus daugiau nei 1,5 karto didesnis – galėsime aptarnauti iki 6 skrydžių vienu metu ir apie 2 milijonus keleivių būtent oro uoste. Kauno oro uostas jau kurį laiką buvo peraugęs savo teorinį pajėgumą“, – pasakoja Lietuvos oro uostų vadovas Simonas Bartkus.
Esą pokyčiai neišvengiami, mat keleivių srautas kasmet sparčiai auga.
„Prie kiekvieno registracijos stalo dabar kiekvienas skrydis gali būti registruojamas. Technologinį pokytį įdiegėm – tai manau, kad 3 kartus galim pasiekti didesnį pralaidumą prie registracijos stalų“, – prideda Lietuvos oro uostų Infrastruktūros plėtros vadovas Arnas Dūmanas.
Tad ir besiruošiantiems išskristi, ir grįžtantiems iš kelionių bus gerokai patogiau.
„Išsiplėtė laukimo erdvės prieš skrydį, tiek Šengeno, tiek ne Šengeno zonose atsiranda papildomi maitinimo taškai, parduotuvės. Testuojame bagažo juostas, jos dvigubai ilgesnės, nei turėjo Kaunas, daugiau skrydžių galėsim aptarnauti, taip pat išvykstančių dvi galerijos suteikia didesnį pralaidumą“, – sako A. Dūmanas.
Nauja kryptis Kaunas – Ryga
Atsiranda ir nauja kryptis – nuo kitų metų kovo Iš Kauno bus tiesioginiai skrydžiai į Latvijos sostinę Rygą.
„5 kartus per savaitę, šis skrydis atveria net 40 krypčių, kurias bus galima pasiekti per Rygą, tiek verslo kryptis, tiek Skandinavijos sostines, tiek poilsines kryptis“, – teigia „airBaltic“ tinklo plėtros viceprezidentas Mantas Vrubliauskas.
O pasak turizmo specialistų – ši kryptis itin svarbi verslui. Ją turėtų įvertinti ir dalis keleivių, kurie gerokai sutaupys laiko – norint skristi į Rygą, nebereiks važiuoti į Vilnių.
„Dažnai tenka išgirsti vilniečius giriantis, kad gali atsikelti valanda anksčiau, nuvažiuoti ir spėti į skrydį. Šis skrydis padės ir verslui pasiekti kryptis Vakarų Europoje ir kitur, ir padės kauniečiams bei centrinės Lietuvos gyventojams greičiau nuvykti į oro uostą ir taip pagerinti mūsų visų gerovę“, – komentuoja „Kaunas IN“ vadovas Tadas Stankevičius.
Pačio terminalo plėtra atsiėjo apie 17 milijonų eurų. Dygsta ir daugiaaukštė automobilių stovėjimo aikštelė.
Skaičiuojama, kad 2024 metais Kauno oro uoste aptarnauta 1,4 mln. keleivių, planuojama, kad šiemet šis skaičius bus dar apie 15 procentų didesnis.
Daugiau apie tai sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.