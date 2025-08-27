Skrydžių palydovas atskleidė, kas juos labiausiai erzina: tai lėktuve tikriausiai darote ir jūs

Tai yra susiję su lėktuvo tualetų durimis.
Skrydžio palydovas įvardijo, kas erzina labiausiai
Anot skrydžių palydovų, labiausiai erzina tai, kad žmonės neužsirakina durų nuėję į tualetą ir netinkamai jas uždaro iš tualeto išėję.
Tai gali atrodyti kaip nereikšminga smulkmena, tačiau iš tikrųjų tai supainioja kitus keleivius. Jie gali pagalvoti, kad tualetas yra laisvas, nors jis užimtas. Taip gali susiformuoti eilės prie tualetų, o tai kelia papildomo darbo skrydžio palydovams.
Ženklas, įspėjantis, kad tualetas yra užimtas, užsidega ne tik skrydžio palydovams, bet ir visiems kitiems lėktuvo keleiviams. Tai padeda išvengti nesusipratimų ir eilių.
„Kai durų spyna nėra tinkamai uždaroma, žmonės gali netyčia įeiti į tualetą, kai jame yra kitas asmuo. Tai gėdinga visiems, prarandamas brangus laikas, ypač kai yra eilė“, – sako vienas skrydžio palydovas.
