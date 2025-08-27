Dramatiška akimirka oro uoste: kylant lėktuvui nugriaudėjo sprogimas

Lėktuvas turėjo atlikti dramatišką avarinį nusileidimą.
Sprogo lėktuvo padanga
Lėktuvas skrido į Paryžių. Vos pakilus nugriaudėjo galingas sprogimas. Lėktuvas apskrido ratu aplink oro uostą ir leidosi avariniu būdu.
„Maya Carenco sakė leidiniui:
„Kai (lėktuvas – red. past.) pakilo, jis labai drebėjo. Jis labai drebėjo ir vibravo“, – „Expressen“ sakė keleivė Maya Carenco.
Policija ir greitosios pagalbos medikai atskubėjo į kilimo taką, kur, kaip pranešama, buvo rastos sprogimo nuolaužos.
Lėktuve buvo 181 keleivis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!