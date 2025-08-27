Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Dramatiška akimirka oro uoste: kylant lėktuvui nugriaudėjo sprogimas

2025-08-27 16:49 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-27 16:49

Pakilimo metu Stokholmo Arlandos oro uoste sprogo lėktuvo „Boeing 737“ padanga, skelbia „The Sun“.

Lėktuvas (nuotr. SCANPIX)

Pakilimo metu Stokholmo Arlandos oro uoste sprogo lėktuvo „Boeing 737" padanga, skelbia „The Sun".

0

Lėktuvas turėjo atlikti dramatišką avarinį nusileidimą.

Sprogo lėktuvo padanga

Lėktuvas skrido į Paryžių. Vos pakilus nugriaudėjo galingas sprogimas. Lėktuvas apskrido ratu aplink oro uostą ir leidosi avariniu būdu.

„Maya Carenco sakė leidiniui:

„Kai (lėktuvas – red. past.) pakilo, jis labai drebėjo. Jis labai drebėjo ir vibravo“, – „Expressen“ sakė keleivė Maya Carenco.

Policija ir greitosios pagalbos medikai atskubėjo į kilimo taką, kur, kaip pranešama, buvo rastos sprogimo nuolaužos.

Lėktuve buvo 181 keleivis.

Lėktuve buvo 181 keleivis.

