Pilotai netikėtai liepė išlaipinti 20 keleivių: lėktuvas išskrido be jų

Incidentas įvyko rugpjūčio 11 d. „BA Embraer ERJ-190“ orlaivis turėjo skristi iš Italijos į Angliją.
Pilotai liepė išlaipinti dalį keleivių
Anot aviakompanijos, keleivius reikėjo išlaipinti dėl to, kad tuomet vyravo „ekstremalios temperatūros, turinčios įtakos oro slėgiui“.
„Dėl oro uosto ypatumų ir trumpo kilimo ir tūpimo tako, ekstremalios temperatūros daro įtaką oro slėgiui, todėl lėktuvo svoris turi būti sumažintas“, – teigiama įmonės pranešime.
„Atsiprašome už nepatogumus, kuriuos tai sukėlė mūsų klientams, ir mūsų komandos stengėsi, kad jie kuo greičiau pasiektų savo kelionės tikslą“, – priduriama jame.
„The Sun“ skelbia, kad iš lėktuvo išlipo apie 20 keleivių. Tuo metu Italijoje buvo labai karšta, temperatūra siekė net 35 °C.
Dėl oro slėgio pokyčių lėktuvui reikėjo daugiau degalų, tai padidino lėktuvo svorį.
Keleiviai pasakoja, kad pilotas paprašė išlipti ir paaiškino, kad to reikia dėl karščio.
„Buvo apie 35 laipsniai, ir jiems reikėjo papildomų degalų, kad variklis veiktų efektyviai“, – prisimena viena keleivė.
„Personalas sakė, kad reikės išlaipinti 36 žmones, bet galiausiai išlipti turėjo tik apie 20“, – sako ji.
„British Airways“ sako, kad išlipę keleiviai buvo susodinti į kitą artimiausią skrydį, jiems suteiktas apgyvendinimas viešbutyje, transportas.
