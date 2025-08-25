Kalendorius
Rugpjūčio 25 d., pirmadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Pilotai netikėtai liepė išlaipinti 20 keleivių: lėktuvas išskrido be jų

2025-08-25 16:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-25 16:55

„British Airways“ lėktuvo prieš jam pakylant buvo išlaipinti 20 keleivių, skelbia „People“. Pranešama, kad lėktuvas tiesiog pasidarė per sunkus.

„British Airways“ lėktuvas (nuotr. SCANPIX)

„British Airways“ lėktuvo prieš jam pakylant buvo išlaipinti 20 keleivių, skelbia „People“. Pranešama, kad lėktuvas tiesiog pasidarė per sunkus.

REKLAMA
1

Incidentas įvyko rugpjūčio 11 d. „BA Embraer ERJ-190“ orlaivis turėjo skristi iš Italijos į Angliją.

Pilotai liepė išlaipinti dalį keleivių

Anot aviakompanijos, keleivius reikėjo išlaipinti dėl to, kad tuomet vyravo „ekstremalios temperatūros, turinčios įtakos oro slėgiui“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Dėl oro uosto ypatumų ir trumpo kilimo ir tūpimo tako, ekstremalios temperatūros daro įtaką oro slėgiui, todėl lėktuvo svoris turi būti sumažintas“, – teigiama įmonės pranešime.

REKLAMA
REKLAMA

„Atsiprašome už nepatogumus, kuriuos tai sukėlė mūsų klientams, ir mūsų komandos stengėsi, kad jie kuo greičiau pasiektų savo kelionės tikslą“, – priduriama jame.

REKLAMA

„The Sun“ skelbia, kad iš lėktuvo išlipo apie 20 keleivių. Tuo metu Italijoje buvo labai karšta, temperatūra siekė net 35 °C.

Dėl oro slėgio pokyčių lėktuvui reikėjo daugiau degalų, tai padidino lėktuvo svorį.

Keleiviai pasakoja, kad pilotas paprašė išlipti ir paaiškino, kad to reikia dėl karščio.

„Buvo apie 35 laipsniai, ir jiems reikėjo papildomų degalų, kad variklis veiktų efektyviai“, – prisimena viena keleivė.

„Personalas sakė, kad reikės išlaipinti 36 žmones, bet galiausiai išlipti turėjo tik apie 20“, – sako ji.

„British Airways“ sako, kad išlipę keleiviai buvo susodinti į kitą artimiausią skrydį, jiems suteiktas apgyvendinimas viešbutyje, transportas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų