  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Košmaras skrydžio metu: vedęs verslininkas lėktuve seksualiai išnaudojo 15-metę

2025-08-25 12:20 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-25 12:20

Šokiruojantis atvejis – 44 metų vedęs verslininkas prisipažino lėktuve seksualiai išnaudojęs 15-metę, kol ji miegojo tarptautinio skrydžio metu.

Lėktuvas (nuotr. 123rf.com)

Šokiruojantis atvejis – 44 metų vedęs verslininkas prisipažino lėktuve seksualiai išnaudojęs 15-metę, kol ji miegojo tarptautinio skrydžio metu.

0

Indijos pilietis išvengė kalėjimo ir buvo paleistas į laisvę, nors teisme prisipažino, kad „nesugebėjo susivaldyti“, kai užpuolė 15-metę merginą.

Lėktuve seksualiai išnaudojo 15-metę

Išpuolis įvyko kovo 17 d. Šveicarijos tarptautinių oro linijų skrydžio į Ciurichą metu, per devynias valandas trunkančią kelionę iš Mumbajaus, rašo thesun.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Teismo dokumentuose nurodyta, kad paauglė trumpai pasikalbėjo su vyru, o tada užmigo sėdėdama savo vietoje, užsiklojusi antklode.

Tada jis pradėjo ją liesti, apkabino ją per pečius, vėliau palietė jos šlaunį. Vėliau vyras įkišo ranką į jos kelnes ir seksualiai ją išnaudojo.

Prokurorai teigė, kad mergina suprato, kas vyksta, bet sustingo iš baimės, nes, kaip ji pati teigė, negalėjo judėti ar kalbėti išpuolio metu. Tada vyras priverstinai uždėjo jos ranką ant savo kelių.

Supratusi, kas įvyko, paauglė drąsiai apie tai papasakojo stiuardesei, kuri nedelsdama iškvietė policija.

Lėktuvo įgula perkėlė ją į kitą vietą ir nuolat stebėjo vyrą, kol „Airbus A330“ nusileido Ciuriche.

Prisipažino padaręs nusikaltimą, bet bausmės išvengė

Vyras, kurio tapatybė neatskleidžiama, buvo suimtas policijos pareigūnų, kurie įlipo į lėktuvą vos jam nusileidus.

Teismo posėdyje verslininkas prisipažino padaręs nusikaltimą ir pripažino, kad mergina nedavė sutikimo tokiems veiksmams.

Teisme jis sakė, kad žinojo, jog ji yra nepilnametė, bet nebuvo tikras dėl jos tikslaus amžiaus.

Savo šleikštulį keliančiame prisipažinime jis netgi sakė teisėjui: „Negaliu savęs kontroliuoti.“

Bulacho apygardos teismas jį pripažino kaltu dėl išžaginimo ir seksualinio nepilnametės išnaudojimo.

Nepaisant teismo nuosprendžio, jis išėjo iš teismo laisvas, nes jam buvo skirta pusantrų metų lygtinė bausmė. Jis buvo iškart paleistas, nes nuo kovo mėnesio buvo suimtas.

Vyrui buvo uždrausta penkerius metus atvykti į Šveicariją ir visam gyvenimui uždrausta dalyvauti bet kokioje veikloje, susijusioje su nepilnamečiais.

Jis taip pat buvo įpareigotas sumokėti teisines bylinėjimosi išlaidas, kurios siekė apie 8 250 svarų sterlingų (apie 9 523 eurai).

Baigus bylos nagrinėjimą, jis buvo perduotas Šveicarijos migracijos tarnybai deportacijai.

 

