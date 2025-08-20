Košmaras vandens parke: vyras išsivedė 6-erių mergaitę ir ją išnaudojo miškelyje

Pranešama, kad nusikaltėlis priėjo prie vaiko ir pasiūlė pagalbą, o šiurpų nusikaltimą įvykdė nusitempęs mergaitę iš vandens parko į mišką, ten ją seksualiai išnaudojo, rašo the-sun.com.
Iš vandens parko išsivedęs mergaitę, ją seksualiai išnaudojo
Vaikas pametė savo tėvus iš akių lankantis populiariame „Rulantica“ vandens parke Vokietijoje. „Europa-park“ valdomas vandens parkas yra Rusto mieste, Badeno-Viurtembergo žemėje, netoli Prancūzijos sienos.
Vokietijos policija pranešė, kad nusikaltimas įvykdytas šeštadienį, rugpjūčio 9 dieną, pranešė „L'Alsace“.
Po seksualinio išnaudojimo įtariamasis paliko mergaitę vieną miške. Tą pačią dieną apie 22 val. ją rado vietinis praeivis.
Ji buvo rasta maždaug už 5 kilometrų nuo vandens parko, vilkėjo tik maudymosi kostiumėlį. Įtariamasis yra 31 metų Rumunijos pilietis. Pranešama, kad nusikaltimo metu jis gyveno šioje vietovėje.
Policija desperatiškai tęsia įtariamojo paiešką. Jie kreipėsi į visuomenę su prašymų pateikti bet kokią informaciją, kuri galėtų padėti jį surasti ir suimti.
Policija pranešė: „Visi, kurie šeštadienį nuo 20.20 iki 22.20 val. buvo „Rulanticoje“ arba miškingoje vietovėje į šiaurę nuo parko ir galėjo pastebėti tą vyrą ir mergaitę, turėtų susisiekti su Vokietijos valdžios institucijomis.“
Mėgstamas vandens parkas „Rulantica“ per dieną gali priimti iki 6 tūkst. lankytojų.
Šis sukrečiantis įvykis nutiko po to, kai buvo pranešta apie šimtus prievartavimo atvejų viešuosiuose baseinuose Vokietijoje – tai net pavadinta epidemija.
Viename iš labiausiai nukentėjusių regionų neseniai užregistruoti 74 įtariami išpuoliai, keli iš jų susiję su vaikais – per vieną dieną buvo užpultos net aštuonios mergaitės.
Šiam klausimui buvo skirta daugiau dėmesio Vokietijoje, kai birželio mėnesį buvo gautas nerimą keliantis skaičius pranešimų apie užpuolimus ir išnaudojimus.
Kitą mėnesį policija suėmė keturis 18–28 metų amžiaus įtariamuosius iš Sirijos ir apkaltino juos seksualine prievarta prieš aštuonias mergaites viešajame baseine Hesene.
Aukos buvo 11–16 metų amžiaus ir visos tą pačią dieną lankėsi „Barbarossabad“ baseine. Visiems įtariamiesiems buvo pareikšti kaltinimai, be to, po šių siaubingų incidentų jiems buvo uždrausta lankytis baseine.
