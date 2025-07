Seksualinę prievartą patyrusi komikė Vita Žiba: „Mes net neatpažinom, kad buvom apsvaigintos“

Seimo nario, žmogaus teisių komiteto pirmininko Lauryno Šedvydžio teigimu, nuo seksualinio prievartavimo nukentėję asmenys dažnai bijo apie tai prabilti.

„Jei saugiai gatvėje ar viešoje pasilinksminimo vietoje jaustis gali tik viena lytis, ar tai iš tiesų yra laisvė?“ – Seime vykusioje spaudos konferencijoje klausė L. Šedvydis.

Organizacijos „Ribologija“, dirbančios seksualinio smurto prevencijos srityje, bendraįkūrėja Reda Jureliavičiūtė sako, kad dažnai seksualinės prievartos tema yra kone nematoma, todėl neatpažįstama ir retai vieša.

R. Jureliavičiūtė teigia, kad institucijoms ir visuomenei vis dar trūksta gilesnio šios temos suvokimo bei vieningo požiūrio į nusikaltimų specifiką. Ji taip pat pridūrė, kad būtina didinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, kad skirtingos institucijos veiktų išvien.

Ji priduria, kad prieš pusmetį jos organizacija kartu su Vilniaus naktiniu biuru buvo padaryta Lietuvoje esančios sistemos ir situacijos analizė ir buvo kreiptasi į Lietuvos institucijas su klausimu ir rekomendacijomis joms.

„Atsakydamos į mūsų išsiųstą raštą, kai kurios institucijos pateikė informaciją, kuri, deja, gali būti interpretuojama kaip netiksli ar ne visiškai atspindinti nagrinėjamos temos specifiką. Pavyzdžiui, teigiant, kad Lietuvoje yra daromi plauko tyrimai, nors valstybinės teismo medicinos tarnybos specialistai teigia tokių tyrimų nedarantys.

Kita į raštą atsakiusi instituciją nurodė, kad galimybės priešintis atėmimas yra numatomas teisės aktuose ir apima nukentėjusiojo apsvaiginimą, panaudojant įvairias medžiagas – narkotines, alkoholį, psichiką veikiančias psichotropines medžiagas. Ir nurodė 2 bylas – 2007 m. ir 2016 m. Tačiau, deja, tose bylose seksualinės prievartos atvejai buvo tuomet, kai apsvaigęs buvo nusikaltėlis, o ne nukentėjęs asmuo“, – kalbėjo R. Jureliavičiūtė.

Ji priduria, kad tokio tipo nusikaltėliai dažnai lieka nenubausti ir nematomi.

„O seksualinis smurtas, naudojant prievartavimo narkotikus tampa beveik tobulu nusikaltimu, nes nėra realios atsakomybės, nėra baimės būti atpažintam arba nubaustam. Šis nebaudžiamumas gali skatinti tokio elgesio ir tokių nusikaltimų pasikartojimą, o tai reiškia, kad šie nusikaltimai tylūs ir paslėpti gali vykti vėl ir vėl, ir vėl“, – tvirtino R. Jureliavičiūtė.

Reikia pradėti nuo mokyklos

Daug viešai kalbanti apie psichikos sveikatą ir seksualinio priekabiavimo problemas komikė, televizijos laidų vedėja Vita Žiba spaudos konferencijoje pasakojo, kad ji pati yra buvusi apsvaiginta, o ja bandyta pasinaudoti.

„4 mano draugės yra išprievartautos ir labai visada sunku kalbėti šita tema, nes aš labiausiai kaltinau save ir mano draugės kaltino save, nes mes nežinojom. Ir tik po kiek laiko supratome, kad mes buvom apsvaigintos narkotikais, nes mes net neatpažinom, kad buvom apsvaigintos narkotikais“, – sakė televizijos laidų vedėja.

Todėl V. Žiba teigia, kad anksčiau ji būtų norėjusi, kad jau mokykloje būtų galimybė susipažinti, kaip atpažinti, jog moteris buvo apsvaiginta ir kas nors bando jomis pasinaudoti.

„Pirmiausia galbūt [reikėtų] pradėti nuo bent vienos pamokos mokykloje merginoms, kaip reikėtų tokį dalyką atpažinti kituose asmenyse“, – kalbėjo ji.

Be to, V. Žiba pridūrė, kad trūksta ir psichologinės pagalbos kompensacijos, kuri šiuo metu siekia 12 kartų per metus.

„Kas liečia, jeigu tu buvai išprievartauta anksčiau ir dabar nori kreiptis pagalbos, tu gauni 3 mėnesius psichoterapijos. Aš pati šiuo metu 3 metus vaikštau į psichoterapiją ir dar man reikės, o pati moku už tai, nes turiu galimybę. Tie, kurie neturi galimybės, turi realiai 3 mėnesius pagalbos, kurios neužteks niekaip tokių traumų sugydyti“, – komentavo V. Žiba.

Televizijos laidų vedėja prideda, kad reikėtų apsvarstyti ir galimybę įsigyti ar gauti pasilinksminimo vietose dangtelius gėrimų buteliukams bei galimybę įsigyti narkotikų regentus ne tik vaistinėse, bet ir baruose.

Spaudos konferencijoje „Išprievartavimo narkotikai – neklausk kodėl tyli – padėk prabilti“ dalyvauja Žmogaus teisių komiteto pirmininkas Laurynas Šedvydis, Seimo Moterų parlamentinės grupės vadovė Agnė Bilotaitė, sociologė, organizacijos „Ribologija“, dirbančios seksualinio smurto prevencijos srityje, bendraįkūrėja Reda Jureliavičiūtė, komikė, televizijos laidų vedėja, daug viešai kalbanti apie psichikos sveikatą ir seksualinio priekabiavimo problemas, Vita Žiba, Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininko pavaduotoja Eglė Maziliauskienė.

Išplito galimi seksualinės prievartos atvejai

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad pastarąsias savaites Lietuvą sukrėtė su seksualiniu priekabiavimu susiję įvykiai.

Liepos 19 d. galimai 2 vyrai išžagino 20-metę merginą Nidoje vykusio festivalio metu.

Liepos 29 d. buvo sulaikytas ugniagesys, kuris įtariamas liepos 19 d. Palangoje išprievartavęs moterį.

O liepos 28 d. buvo sulaikytas vyras, įtariamas liepos 26 d. naktį užpuolęs moterį ir esą siekęs ją išprievartauti.