Kalendorius
Rugpjūčio 25 d., pirmadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Chaosas lėktuve: girta moteris puolė keleivius ir įgulą

2025-08-25 16:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-25 16:25

Girta 41-erių britė siautėjo „Jet2“ skrydyje iš Anglijos į Kiprą, skelbia „The Sun“. Moteris puolė įgulos narius bei keleivius. Dėl jos lėktuvas turėjo leistis Vokietijoje.

Jet2 oro linijų lėktuvas (nuotr. SCANPIX)

Girta 41-erių britė siautėjo „Jet2“ skrydyje iš Anglijos į Kiprą, skelbia „The Sun“. Moteris puolė įgulos narius bei keleivius. Dėl jos lėktuvas turėjo leistis Vokietijoje.

REKLAMA
0

Moteris Vokietijoje buvo areštuota.

Moteris puolė keleivius, įgulą

Skelbiama, kad moteris mušė, spardė, įžeidinėjo lėktuve buvusius žmones, jiems grasino.

Lėktuvą Kelno Bonos oro uoste pasitiko policija. Anot pareigūnų, britė buvo labai apsvaigusi.

Į areštinę moteris atvežta, kad išsiblaivytų ir turėjo būti deportuota.

Dėl techninių problemų lėktuvas negalėjo pakilti, todėl keleiviai buvo priversti laukti, kol bus surastas pakaitinis skrydis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vokietijos policija po incidento paragino keleivius nevartoti per daug alkoholio skrydžio metu.

„Net nedidelis kiekis gali turėti žymiai stipresnį poveikį nei ant žemės dėl skrydžio metu patiriamo streso, pvz., mažesnio oro slėgio ir pasikeitusios deguonies koncentracijos“, – teigiama pranešime.

„Agresyvus elgesys ne tik kelia pavojų kitiems keleiviams, bet ir gali smarkiai pakenkti skrydžio saugumui“, – teigia pareigūnai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų