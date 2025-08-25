Chaosas lėktuve: girta moteris puolė keleivius ir įgulą

Moteris Vokietijoje buvo areštuota.
Moteris puolė keleivius, įgulą
Skelbiama, kad moteris mušė, spardė, įžeidinėjo lėktuve buvusius žmones, jiems grasino.
Lėktuvą Kelno Bonos oro uoste pasitiko policija. Anot pareigūnų, britė buvo labai apsvaigusi.
Į areštinę moteris atvežta, kad išsiblaivytų ir turėjo būti deportuota.
Dėl techninių problemų lėktuvas negalėjo pakilti, todėl keleiviai buvo priversti laukti, kol bus surastas pakaitinis skrydis.
Vokietijos policija po incidento paragino keleivius nevartoti per daug alkoholio skrydžio metu.
„Net nedidelis kiekis gali turėti žymiai stipresnį poveikį nei ant žemės dėl skrydžio metu patiriamo streso, pvz., mažesnio oro slėgio ir pasikeitusios deguonies koncentracijos“, – teigiama pranešime.
„Agresyvus elgesys ne tik kelia pavojų kitiems keleiviams, bet ir gali smarkiai pakenkti skrydžio saugumui“, – teigia pareigūnai.
