Štai kiek pinigų atostogoms išleidžia lietuviai: „Rekordiniai metai“

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Palangoje išleidžia daugiau
Vilmantas kartu su giminaičiais iš Radviliškio iš aukšto žvelgs jūros link: nusipirkę bilietus laukia, kol galės išmėginti Palangos apžvalgos ratą. Tiesa, paslaugos kurorte pabrangusios, vien pasisupimas ratu kainuoja 15 eurų:
„Bus trys ratai. Tie 3 ratai apie 10, 15 minučių.“
„Užpernai 10 eurų, šiemet jau 15 eurų sukimas, žinot, kainos visur dabar kyla.“
Palangos svečiai vardija, kiek vienam žmogui atsidėjo pinigų:
„Ką žinau? Gal šimtas, gal du šimtai.“
„Mes neribojame, kaip ir neribojam, atvažiavom ant šalto oro.“
„3 savaites be 2 dienų. – Tūkstantį išleidot? – Gali būti. Taip. Šiemet daugiau gal, gal brangiau viskas.“
„Būna stalai dviese po 3, po 4 šimtus. Būna 12 žmonių ir 60 eurų“, – pasakojo „Jūros akies“ administratorius Kęstutis Blažys.
Vietos restorano atstovas pasakoja, kad lankytojų čia pasitaiko įvairių: ir labai taupių, ir plačiai atveriančių pinigines.
„Šiaip iš esmės žmonės išlaidauja, čia yra banalu kaip pasaulis. Pagrinde alkoholis, alkoholiui. Jeigu butelis, antras butelis, trečias ir paskui mes kviečiam taksi, išeina labai smagūs. Lietuviai yra dosnūs. Kaip pasakyta, pirmas buteliukas brangu, o trečias, ketvirtas nieko nekainuoja“, – pasakojo „Jūros akies“ administratorius K. Blažys.
Lietuviai atostogoms išleido rekordiškai daug
„Lietuviai Lietuvoje išleido maždaug 7-iais procentais daugiau negu pernai metais atitinkamais 2 mėnesiais, tai pakankamai normalus augimo tempas“, – teigė Tadas Povilauskas, SEB ekonomistas.
„Toks labai sveikas augimas, kuris rodo, kad auga ir vartojimas, ir žmonės aktyviau keliauja nei praėjusiais metais“, – teigė „Citadele“ ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.
„Rekordiniai metai išlaidų prasme. Lietuviai pakankamai daug išlaidavo atostogoms“, – sakė „Swedbank“ ekonomistė Greta Ilekytė.
Bankų atsiskaitymų kortelėmis duomenys rodo, kad auga išlaidos ne tik Lietuvos, bet ir užsienio kurortuose.
„Apie 15 procentų matom, kad išlaidos Ispanijoje šiemet išaugo, taip pat Italijoje dešimtadalį ir kitose šalyse maždaug plius, minus dešimtadaliu lietuviai išlaidavo daugiau nei praėjusiais metais“, – teigė ekonomistė G. Ilekytė.
„Lėčiau augo išlaidos Graikijoje. Jos net neaugo, Graikijoje buvo maždaug 4 procentų nuosmukis. Gal kažkiek susiję su tuo, kad ankstesniais metais turėjome gaisrus didelius, karščius Graikijoje“, – tikino ekonomistas T. Povilauskas.
Daugiausia atostogoms išleidžia jaunimas
Statistika rodo, kad Lietuvos gyventojai vis dažniau žvalgosi į brangesnes atostogų kryptis kituose žemynuose.
„Matosi, kad žmonės šiais metais gerokai aktyviau pradėjo keliauti Jungtinėse Amerikos Valstijose. Iš tų tradicinių rinkų Europoje šiais metais šiek tiek daugiau įdomių išlaidų yra būtent Amerikoje. Mūsų kortelių išlaidos Amerikoje išaugo daugiau nei 28 procentais. Ir tai yra susiję, kad doleris euro atžvilgiu šiais metais pakankamai stipriai nukrito dėl Trumpo ir tarifų veiksmų“, – aiškino ekonomistas A. Izgorodinas.
„Japonija, Honkongas, Singapūras. Yra daugiau žmonių, kurie leidžia keliauti į tas tolimesnes, kad ir brangesnes valstybes“, – teigė ekonomistas T. Povilauskas.
Didžiausi išlaidūnai – jaunesni Lietuvos gyventojai.
„Jauni gyventojai nuo 25 iki 35 yra linkę išlaidauti daugiausia. Vien liepos mėnesį kas penktas Lietuvos gyventojas atsiskaitė bent kartą už viešbučių ir kitų apgyvendinimo įstaigų suteiktas paslaugas“, – teigė ekonomistė G. Ilekytė.
„Per pirmus 2 vasaros mėnesius jie išleido daugiau nei 60 milijonų eurų, tai 9 procentais daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai“, – tikino „Revolut“ atstovė Ingrida Daunaravičienė.
Jaunimas, pasak ekonomistų, vieno atsiskaitymo metu išleidžia mažiau pinigų nei vyresni šalies gyventojai, tačiau ilsisi dažniau. Liepos mėnesį atostogavo kas ketvirtas gyventojas nuo 25 iki 35 metų amžiaus, o 65 metų amžiaus kategorijoje liepą atostogavo kas dešimtas.
Visą reportažą žiūrėkite straipsnio pradžioje.