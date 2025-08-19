Ugniagesiai nepamena tokio traukinio gaisro – Henrikas papasakojo, kaip viskas vyko

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Netoli Kuršėnų gyvenantis Henrikas papasakoja šio ryto įvykius, kai netoli jo namo pradėjo rūkti vienas sąstato vežančio chemikalus vagonas. Apie nelaimę sužinojo, kai į įvykio vietą pradėjo rinktis tarnybos.
Henrikas, vienkiemio gyventojas:
„Traukinys degė, trąšas lygtais vežė. Traukinys važiavo ir užsidegė vagonas. <...> Pas mus atėjo geležinkelietis, pranešė, kad durų, langų neatidarytumėme, arba kad kur nors išeitume. Kad čia nebūtume, blogas oras, nuodai atseit. Ir degė čia, suvažiavo gaisrinės bent keturios. Pylė vandenį, tą vagoną gesino. Čia policija atvažiavo, daug tų mašinų buvo“, – pasakojo vienkiemio gyventojas Henrikas.
Henrikas nusprendė likti namuose.
„Trąšos degė, kas ten, gali būti nuo tų dūmų kažkas tai, bet vėjas buvo visai nuo mūsų ir nėjo visiškai į mūsų pusę“, – tikino Henrikas.
Tokio atvejo ugniagesiai neatsimena
Sąstatas, kuriame pradėjo smilkti siera, vyko iš Klaipėdos Kauno link, kadangi siera nedegė, o smilko, tad gelbėtojai nusprendė aplieti vagoną vandeniu ir palydėti sąstatą į patogesnę privažiuoti vietą, kad taip nebūtų trukdoma kitiems traukiniams.
„Dabar matosi iš vagono rūksta dūmai, lokomotyvas, visas traukinys yra nukreipiamas į šalutinį kelią, kad pagrindiniu keliu galėtų kursuoti keleiviniai ir visi kiti traukiniai, jis bus atkabinamas nuo sąstato ir bus vykdomi lokalizavimo darbai“, – teigė operacijos vadovas Rolandas Medžiošis.
„Pravažiuoja keleiviniai, vieną praleido, kitą praleidžia ir paskui turi atvažiuoti garvežys ir tą visą sąstato didžiąją dalį turės nutempti tas kitas garvežys“, – aiškino ugniagesių departamento viršininkas Kęstutis Bautronis.
Dar beriedant traukiniui ugniagesiai ėmėsi vandeniu aušinti vietą, kurioje rūksta dūmai. Tokio atvejo, kad vežant užsidegtų cheminės medžiagos ilgamečiai gelbėtojai nepamena. Tačiau pati deganti siera nėra labai pavojinga aplinkai.
„Tas pavojingumas, aišku, dirgina kvėpavimo takus, gali atsiliepti galvos skausmais ir taip toliau, bet imamės priemonių, kad atitrauktume nuo gyvenamųjų namų, kaip matote sklaida yra į tą pusę, kur nėra gyvenamųjų namų“, – teigė aplinkos skyriaus vedėjas Valdas Glazauskas.
„Siera yra degi medžiaga, gali reaguoti, jei yra tepalai ar visa kita, su kitomis medžiagomis, yra reaktyvi medžiaga, bet šiuo atveju degimas vyksta metalinėje, neaktyvus, silpnas degimas“, – teigė operacijos vadovas R. Medžiošis.
Įvardijo galimas priežastis
Pasak aplinkosaugininkų ši nelaimė reikšmingų pasekmių gamtai neturės.
„Didelio pavojaus nėra, nes tai yra sieros granulės, kurios stingsta, gaunasi kaip stiklas ir niekur toliau neišteka, galimai neužterš nei grunto, nei paviršinių vandens telkinių. Aišku, orui, tai dar įvertinsim, kokia žala gali būti“, – tikino aplinkos skyriaus vedėjas V. Glazauskas.
Nors reikalinga detalesnė specialistų ekspertizė, ugniagesiai spėja gaisro priežastis.
„Mes manome, kad nuo perkaitusių važiuoklės ratų. Nes gaisro kilimas nuo apačios vagono. Kad kas įmestų nuorūką į vagono apačią, tai nelabai“, – teigė ugniagesių departamento viršininkas K. Bautronis.
Dėl šio incidento buvo sustabdytas traukinių eismas tarp Klaipėdos ir Šiaulių. Keleiviai kelionės tikslą pasiekė užsakytais autobusais.
Visą reportažą žiūrėkite straipsnio pradžioje.
VISAS TV3 ŽINIAS ŽIŪRĖKITE: