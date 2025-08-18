Kelyje Vilnius–Kaunas užsidegė vilkiko priekaba

Apie įvyki pirmiausiai pranešė feisbuko grupėje „Kur stovi policija Kaune“.
Įraše nurodoma: „Kelyje Vilnius–Kaunas. Iki Vievio 12 km. Autostrada nepravažiuojama, kažkas dega.“
Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriumi, paaiškėjo, kad 21:10 buvo gautas pranešimas, jog magistralėje Vilnius–Kaunas, ties Lazdėnų kaimu, kilo gaisras.
Anot PAGD Situacijų koordinavimo skyriaus, vilkiko priekaboje – mediena ir dažasvydžio šoviniai.
