Kalendorius
Rugpjūčio 18 d., pirmadienis
Vilnius +20°C
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kelyje Vilnius–Kaunas užsidegė vilkiko priekaba

2025-08-18 22:40 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-18 22:40

Pirmadienio vakarą automagistralėje Vilnius–Kaunas užsidegė vilkiko priekaba.

Kelyje Vilnius–Kaunas užsidegė vilkiko priekaba (nuotr. facebook.com)

Pirmadienio vakarą automagistralėje Vilnius–Kaunas užsidegė vilkiko priekaba.

Apie įvyki pirmiausiai pranešė feisbuko grupėje „Kur stovi policija Kaune“.

Įraše nurodoma: „Kelyje Vilnius–Kaunas. Iki Vievio 12 km. Autostrada nepravažiuojama, kažkas dega.“

Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriumi, paaiškėjo, kad 21:10 buvo gautas pranešimas, jog magistralėje Vilnius–Kaunas, ties Lazdėnų kaimu, kilo gaisras.

Anot PAGD Situacijų koordinavimo skyriaus, vilkiko priekaboje – mediena ir dažasvydžio šoviniai.

