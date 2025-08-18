Vilniuje apsivertė automobilis: trenkėsi į stulpą

Pirminiais duomenimis, moteris nesmarkiai nukentėjo – medikų pagalbos atsisakė. Automobilis suniokotas smarkiai.
Vilniuje apsivertė automobilis(8 nuotr.)
Vilniuje apsivertė automobilis (nuotr. Broniaus Jablonsko)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vilniuje apsivertė automobilis
Tarnybos apie incidentą pranešimo sulaukė 17 val. Avarijos vieta tvarkoma.
