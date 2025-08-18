Kalendorius
Rugpjūčio 18 d., pirmadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje apsivertė automobilis: trenkėsi į stulpą

2025-08-18 19:14 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-18 19:14

Pirmadienio vakarą Vilniuje į stulpą atsitrenkė ir apvirto moters vairuojamas automobilis.

Vilniuje apsivertė automobilis (nuotr. Broniaus Jablonsko)
8

Pirmadienio vakarą Vilniuje į stulpą atsitrenkė ir apvirto moters vairuojamas automobilis.

REKLAMA
3

Pirminiais duomenimis, moteris nesmarkiai nukentėjo – medikų pagalbos atsisakė. Automobilis suniokotas smarkiai.

Vilniuje apsivertė automobilis
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vilniuje apsivertė automobilis

Tarnybos apie incidentą pranešimo sulaukė 17 val. Avarijos vieta tvarkoma.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų