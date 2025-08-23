Mylinti Visatos Saulelė įsileido į naują sodybą: štai kiek už ją paklojo

Naujienų portalui tv3.lt pašnekovė, praėjusį mėnesį atšventusi gimtadienį, papasakojo apie ypatingą dieną, prabėgusius metus ir įspūdingą pirkinį.
Gimimo diena su vyru
Pradėdama pokalbį apie prabėgusį gimtadienį, kurį atšventė liepos 18d., moteris šyptelėjo, kad jį paminėjo su brangiu žmogumi.
„Gimtadienį šiemet švenčiau paprasčiau. Dieną su vyru buvome Šventojoje, o vakare grįžome į namus. Ten atvažiavo keletas mano kolegių – diskusijos, juokas, pokalbiai vyko iki pat ryto“, – pasakojo ji.
Pašnekovė taip pat džiaugėsi, kad įsimintinų momentų netrūko ne tik praėjusiais metais.
„Oi, tų įsimintinų momentų – pilnas mano gyvenimas! Gal vienas labiausiai įsiminusių buvo toks: vienai savo gerbėjai padovanojau savo albumą su mintimis ir autografu ant nuotraukos. Po dviejų savaičių kurjeris atvežė į namus 25 didžiulių rožių puokštę ir dėžutę su deimantu! Kas dovanojo – nepasirašė. Tik paklausiau kurjerio, jis sakė, kad tai buvo moteris.
Savo gerbėjų turiu daug – per tris „Facebook“ paskyras, berods, virš 30 tūkstančių. Jie mane „narsto po kaulelį“… Dabar retai būnu facebook’e, bet vis sulaukiu žinučių su klausimais – kur dingau, ką veikiu, kodėl nebesirodau?
Aš daugeliui savo gerbėjų dovanoju įvairias dovanas – prikraunu didžiulius siuntinius. Man gera daryti gerus darbus! Laimė juk ne piniguose – laimė yra daryti kažką gero kitiems“, – džiaugėsi Lina.
Tiesa, moterį džiugina ne tik gerbėjų staigmenos, bet ir mylimojo: „Mano vyro staigmena po gimtadienio? Vieną dieną jis man sako: „Savaitgalį važiuojam penkioms dienoms į Šventąją – užsakiau namelį.“ O, kokia buvau laiminga! Jis žinojo, kad aš noriu atostogų prie jūros. Ir faina buvo – tik mudu dviese. Visas namukas – mūsų!
Staigmena buvo ir tai, kad jis žinojo, jog nuo žiemos svajoju pabūti kur nors, kur anksčiau būdavo pionierių stovykla. Žinojom, kad tokia išlikusi Šventojoje, tik nežinojom tikslios vietos. Jis pasidomėjo, išklausinėjo ir surado! O kiek džiaugsmo!“
Pasiteiravus, ko išmoko per praėjusius metus, Lina teigė, kad visas gyvenimas – mokykla.
„Visa gyvenimas juk yra mokykla ir pamokos! Tam ir gimstame! Priklausau Tamplierių ordinui – atsivėrė be galo daug žinių. Tos žinios ateina mintimis, sakiniais, vaizdais į mano protą... Tik reikia jas suprasti“, – kalbėjo moteris.
Iššūkiai ir naujas pirkinys
Tiesa, Linos gyvenime netrūksta ir džiugių permainų: „Didžiausias iššūkis – sodybos pardavimas ir naujo pirkimas. Mano senoji sodyba Ožkasvilių kaime buvo didžiulė, bet vaikams jos nereikėjo – visi trys turi butus, automobilius, gyvena ne Lietuvoje. Galiausiai pasilikau butą Palangoje. Dabar geriau – iki Palangos tik 70 km.
Naujoji sodyba – taip pat didelė, daug pastatų, žemės, vaismedžių, rožių, didelis gėlynas. Šį pavasarį viską pertvarkiau pagal savo idėjas. Ir dar tiek visko laukia: bus tvenkinys su lelijomis, staliukai, kėdės su išpjaustytomis gėlėmis... Idėjų turiu be galo daug!“
Pasiteiravus, kiek kainavo naujoji sodyba, Lina džiaugėsi, kad kaina – priimtina: „Kainavo nedaug – 23 tūkstančius.“
Baigdama pokalbį apie prabėgusius metus, gimimo dieną ir naują pirkinį, moteris tikino, kad prie jos laimės labai prisideda vyras. „Ryte išeidamas – bučinys, grįžta – vėl bučinys. Visada parneša ką nors skanaus. Rūpinasi“, – tarė pašnekovė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!