Kalendorius
Rugpjūčio 23 d., šeštadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Mylinti Visatos Saulelė įsileido į naują sodybą: štai kiek už ją paklojo

2025-08-23 11:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-23 11:15

Socialiniuose tinkluose Lina Slizauskienė išgarsėjo tada, kai save praminė Mylinčia Visatos Saulele ir į interneto platybes ėmė talpinti išskirtinio braižo fotografijas. Spalvotos ne tik fotografijos, bet ir asmeninis gyvenimas.

 Lina Slizauskienė dalijasi asmeninio gyvenimo kadrais (nuotr. asm. archyvo)
37

Socialiniuose tinkluose Lina Slizauskienė išgarsėjo tada, kai save praminė Mylinčia Visatos Saulele ir į interneto platybes ėmė talpinti išskirtinio braižo fotografijas. Spalvotos ne tik fotografijos, bet ir asmeninis gyvenimas.

REKLAMA
2

Naujienų portalui tv3.lt pašnekovė, praėjusį mėnesį atšventusi gimtadienį, papasakojo apie ypatingą dieną, prabėgusius metus ir įspūdingą pirkinį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lina Slizauskienė dalijasi asmeninio gyvenimo kadrais
(37 nuotr.)
(37 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lina Slizauskienė dalijasi asmeninio gyvenimo kadrais

Gimimo diena su vyru

Pradėdama pokalbį apie prabėgusį gimtadienį, kurį atšventė liepos 18d., moteris šyptelėjo, kad jį paminėjo su brangiu žmogumi.

REKLAMA
REKLAMA

„Gimtadienį šiemet švenčiau paprasčiau. Dieną su vyru buvome Šventojoje, o vakare grįžome į namus. Ten atvažiavo keletas mano kolegių – diskusijos, juokas, pokalbiai vyko iki pat ryto“, – pasakojo ji.

REKLAMA

Pašnekovė taip pat džiaugėsi, kad įsimintinų momentų netrūko ne tik praėjusiais metais.

„Oi, tų įsimintinų momentų – pilnas mano gyvenimas! Gal vienas labiausiai įsiminusių buvo toks: vienai savo gerbėjai padovanojau savo albumą su mintimis ir autografu ant nuotraukos. Po dviejų savaičių kurjeris atvežė į namus 25 didžiulių rožių puokštę ir dėžutę su deimantu! Kas dovanojo – nepasirašė. Tik paklausiau kurjerio, jis sakė, kad tai buvo moteris.

REKLAMA
REKLAMA

Savo gerbėjų turiu daug – per tris „Facebook“ paskyras, berods, virš 30 tūkstančių. Jie mane „narsto po kaulelį“… Dabar retai būnu facebook’e, bet vis sulaukiu žinučių su klausimais – kur dingau, ką veikiu, kodėl nebesirodau?

Aš daugeliui savo gerbėjų dovanoju įvairias dovanas – prikraunu didžiulius siuntinius. Man gera daryti gerus darbus! Laimė juk ne piniguose – laimė yra daryti kažką gero kitiems“, – džiaugėsi Lina.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tiesa, moterį džiugina ne tik gerbėjų staigmenos, bet ir mylimojo: „Mano vyro staigmena po gimtadienio? Vieną dieną jis man sako: „Savaitgalį važiuojam penkioms dienoms į Šventąją – užsakiau namelį.“ O, kokia buvau laiminga! Jis žinojo, kad aš noriu atostogų prie jūros. Ir faina buvo – tik mudu dviese. Visas namukas – mūsų!

REKLAMA

Staigmena buvo ir tai, kad jis žinojo, jog nuo žiemos svajoju pabūti kur nors, kur anksčiau būdavo pionierių stovykla. Žinojom, kad tokia išlikusi Šventojoje, tik nežinojom tikslios vietos. Jis pasidomėjo, išklausinėjo ir surado! O kiek džiaugsmo!“

Pasiteiravus, ko išmoko per praėjusius metus, Lina teigė, kad visas gyvenimas – mokykla.

„Visa gyvenimas juk yra mokykla ir pamokos! Tam ir gimstame! Priklausau Tamplierių ordinui – atsivėrė be galo daug žinių. Tos žinios ateina mintimis, sakiniais, vaizdais į mano protą... Tik reikia jas suprasti“, – kalbėjo moteris.

REKLAMA

Iššūkiai ir naujas pirkinys

Tiesa, Linos gyvenime netrūksta ir džiugių permainų: „Didžiausias iššūkis – sodybos pardavimas ir naujo pirkimas. Mano senoji sodyba Ožkasvilių kaime buvo didžiulė, bet vaikams jos nereikėjo – visi trys turi butus, automobilius, gyvena ne Lietuvoje. Galiausiai pasilikau butą Palangoje. Dabar geriau – iki Palangos tik 70 km.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Naujoji sodyba – taip pat didelė, daug pastatų, žemės, vaismedžių, rožių, didelis gėlynas. Šį pavasarį viską pertvarkiau pagal savo idėjas. Ir dar tiek visko laukia: bus tvenkinys su lelijomis, staliukai, kėdės su išpjaustytomis gėlėmis... Idėjų turiu be galo daug!“

Pasiteiravus, kiek kainavo naujoji sodyba, Lina džiaugėsi, kad kaina – priimtina: „Kainavo nedaug – 23 tūkstančius.“

Baigdama pokalbį apie prabėgusius metus, gimimo dieną ir naują pirkinį, moteris tikino, kad prie jos laimės labai prisideda vyras. „Ryte išeidamas – bučinys, grįžta – vėl bučinys. Visada parneša ką nors skanaus. Rūpinasi“, – tarė pašnekovė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų