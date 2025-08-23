Karolinos Meschino namai bus išskirtiniai: dizaineris atskleidė jos norus ir vertingus patarimus

Pasak dizainerio, ši vizija kardinaliai skiriasi nuo daugeliui lietuvių įprastų neutralių ir ramių erdvių.
„Visos spalvos – tai energija, gera nuotaika, įvairiais būdais stimuliuojanti žmogų. Man keista, kad Lietuvoje interjerai dažniausiai būna bespalviai. Vis dėlto jeigu žmonės nesirenka spalvų, tada interjere sukuriu žaismingumą per formas“, – sako interjero dizaineris L. Tamkevičius, šiuo metu įgyvendinantis Karolinos Meschino buto viziją.
Lietuvoje įprasta manyti, kad stilingas interjeras turi būti ramus, neutralus ir santūrus. Tačiau dizaineris, tvarkantis vienos žinomiausių šalies influencerių Karolinos Meschino namus, tam ryžtingai prieštarauja. Jis tiki, kad namai turi atspindėti šeimininko charakterį, o spalvos – būti ne tik akcentas, bet ir kasdienės energijos šaltinis.
„Ikea“ žurnalas pakeitė gyvenimą
„Prieš beveik 10 metų dirbdamas valstybės tarnautoju ieškojau tikrojo savęs. Gal juokingai nuskambės, bet mano egzitencinio kelio kelrode žvaigžde tapo tiesiog paprastas „Ikea“ žurnalas pašto dėžutėje. Bevartant įsikvėpiau ir prisiminiau, kad užvis labiausiai aš noriu kurti. Tada ir nusprendžiau užsirašyti stojamajam egzaminui į interjero dizaino studijas. Pirmieji klientai atsirado dar studijuojant“, – apie savo kelią į interjero pasaulį pasakoja dizaineris L. Tamkevičius.
Pasak jo, didžiausias įkvėpimas interjero kūrime – ne mada ar naudojamos medžiagos, o žmonės, su kuriais dirbi, jų istorijos ir emocijos:
„Didžiausias variklis yra emocijos, kurias gauni iš užsakovų. Kai jie pamato, ką sukūrei, ir supranta, kad čia gyvens dešimtmečius – tai yra vau. Labai jautrus ir svarbus momentas.“
L. Tamkevičiaus teigimu, daugiausia motyvacijos suteikia akimirkos, kai užsakovai pamato, ką jam pavyko sukurti.
Meschino namų vizija – spalvos ir erdvė
Kalbėdamas apie vieną iš savo projektų – Karolinos Meschino butą – L. Tamkevičius pasidalijo, kaip kūrybiškai formavo erdvę pagal jos asmenybę ir mados pojūtį:
„Pagrindinė buto vizija – tiesiog išreikšti save. Karolina turi didžiulę drabužių spintą, pati yra iš mados pasaulio. Ji rengiasi skoningai, spalvingai, įkvėpta meno. Bet jos namuose labiausiai trūko spalvų ir erdvės.“
Ši užduotis idealiai sutapo ir su Luko vadovaujamos studijos pavadinimu – „I Need Space“. „Mūsų tikslas buvo būtent tai: sukurti erdvės ir spalvų“, – sako jis.
Netikėti sprendimai ir tiekėjų reakcija
Pasak L. Tamkevičiaus, šį projektą ypatingu daro ne tik erdvės išplanavimas ar baldų pasirinkimas, bet ir ryškus spalvų žaismas, suteikiantis namams energijos ir charakterio:
„Aš rodau tiekėjams ryškiausias spalvas – ne vieną, o dvi kartu, vienoje sofoje ar balde. Visi nustemba ir klausia: kas per klientas, kokios tautybės? Man keista, kad jeigu žmogui patinka spalvos, jis būtinai turi būti ne lietuvis. Bet juk spalvos – tai energija, gera nuotaika. Lietuvoje interjeruose dažnai to trūksta.“
Interjero dizaineris priduria, jog visos spalvos – energetiškai ir psichologiškai – yra energija, gera nuotaika, jos įvairiais būdais stimuliuoja.
„Kaip specialistas, aš negaliu siūlyti žmogui vien tik neutralumo“, – sako L. Tamkevičius.
Ar lengva dirbti su žvaigždėmis?
Nors darbas su žinomais žmonėmis visuomet susilaukia daugiau dėmesio, dizaineris teigia, kad didžiausi skirtumai slypi ne kliento statuso, o požiūrio laisvėje.
„Žinomi žmonės dažniau nebijo rizikuoti. Jie drąsiau renkasi nestandartinius sprendimus. Aišku, tenka jausti didesnę atsakomybę – juk jų namus matys daugybė žmonių, kritikuos arba girs. Bet stengiuosi neapsikrauti – svarbiausia, kad erdvė būtų gera pačiam žmogui.“
Vis dėlto L. Tamkevičius pabrėžia, jog klientų vertė jam neįkainojama – kiekvienas jų yra tarsi žvaigždė, o kiekvienas projektas turi spindėti:
„Aš visus savo klientus laikau žvaigždėmis. Neišskiriu nei vieno ir visiems stengiuosi projektą atiduoti tokį, kad jis būtų vertas pasaulinio dėmesio!“
Vizija – natūralumas ir ilgaamžiškumas
Nors Meschino butas kupinas spalvų, dizaineris pripažįsta, kad šiuolaikinės tendencijos dažniausiai sukasi apie natūralumą.
„Tendencijos dabar, sakyčiau, labai susijusios su „japandi“ stiliumi – japoniškais elementais susipynusiais su skandinaviškais. Tai lengvumas, laisvumas, natūralios medžiagos. Dar yra „bali“ stiliaus įtakų – žmonės vis dažniau renkasi tikrą akmenį, natūralią medieną. Apskritai daugiausia – natūralios medžiagos“, – pasakoja Lukas Tamkevičius.
Pasak jo, kartu su laikmečiu keičiasi ir baldų formų, spalvų bei medžiagų pasirinkimai, o projektai atspindi šiuolaikines tendencijas ir užsakovų poreikius.
„Aišku, yra tendencijos ir baldų audiniams, parketo spalvoms, formoms – dabar labai populiarios apvalintos formos, jos vyrauja beveik visur. Bet svarbiausia – užsakovai nori paprastų, žemiškų namų, gamtos motyvų: medis, akmuo, cementas, augalai. Spalvos ir medžiagos, randamos gamtoje, šiandien yra pagrindinis akcentas.“
Vis dėlto, anot dizainerio, svarbiausia, kad namai nebūtų trumpalaikė mada ir yra labai svarbu, kad interjerai būtų nepavaldūs laikui.
„Man artima idėja, kad namai tarnautų ilgai, o ne sekančiai madų bangai.“
