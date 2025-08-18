Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Po trumpai trukusių santykių – prabilo buvęs Karolinos Meschino mylimasis: „Nė pats nesitikėjau“

2025-08-18 12:37
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-18 12:37

Nuomonės formuotoja Karolina Meschino neseniai pranešė netikėtą naujieną – nutrūko jos santykiai su aktoriumi Kęstučiu Cicėnu. Pirmą kartą po šio įvykio prabilo ir jos buvęs mylimasis.  

Karolina Meschino ir Kęstutis Cicėnas BNS Foto

Nuomonės formuotoja Karolina Meschino neseniai pranešė netikėtą naujieną – nutrūko jos santykiai su aktoriumi Kęstučiu Cicėnu. Pirmą kartą po šio įvykio prabilo ir jos buvęs mylimasis.  

2

Apie santykius jis pasisakė naujienų portalui lrt.lt. Paklaustas, ar santykiai buvo nuoširdūs, ar tik vasaros paįvairinimui, K. Cicėnas pasisakė tvirtai. Jis taip pat užsiminė ir apie viešumo kainą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Klausimas tikrai suprantamas, nes taip galėjo atrodyti. Ne, viskas įvyko spontaniškai, labai natūraliai. Mūsų pažintis su Karolina įdomiai išsivystė, nė pats nesitikėjau, kad pradėsime draugauti.

Asmeninį gyvenimą labai vertinu, gerbiu savo privatumą, nors suprantu, kad mano profesija, gyvenimas iš dalies yra viešas, neišsisuksi. Ir pradėjęs draugauti su Karolina supratau, kad viešumo niekaip neišvengsim. Na, taip – jis mus ėmė ir pasivijo... Žinojome, kad taip bus, bet stengėmės kiek galėdami jo išvengti.

O susipažinimas, kartoju, buvo visiškai fainas ir natūralus“, – kalbėjo jis.

Tačiau kalbėdamas apie viešumą, jis taip pat pridūrė: „Be abejo, bet jei numatydamas pasekmes atsisakytum bendrauti su žmogumi, irgi būtų išskaičiavimas. Tad rizikuoji ir tikiesi geriausio.“

Pranešė apie skyrybas

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad liepos 12-ąją K. Meschino dalyvavo garsaus kostiumų dailininko Juozo Valentos vestuvėse. Kitą dieną, sekmadienį, nuomonės formuotoja paviešino vaizdo įrašą, kuriame ji įsiamžinusi su šventei pasirinktu įvaizdžiu.

Tačiau vaizdo įrašo pabaigoje – netikėtumas. Jame matyti, kaip atbėga šventiškai pasipuošęs vyras ir paima K. Meschino ant rankų. Kaip pastebėjo akyliausieji, kadre matomas vyras – aktorius K. Cicėnas.

Nepaisant to, neilgai trukus Karolina socialiniame tinkle pranešė, kad su Kęstučiu pasuko skirtingais keliais.

„Aš ir Kęstutis Cicėnas nesame kartu, tad jau galite nustoti mus poruoti ir sieti jį su manimi. Dominykai, Greta, sveikinu, jūsų maldos buvo išklausytos. Aleliuja. 

O dabar visų prašau gražiai mane palikti ramybėje, neskambinti ir nerašyti kurį laiką. Ačiū“, – Instagramo istorijoje rašė ji.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Karolina Meschino prabilo po skyrybų su aktoriumi: atvirai pasakė, kaip jaučiasi (40)

