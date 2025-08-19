Gaisras vagone su cheminėmis medžiagomis: aiškėja daugiau nelaimės detalių

„LTG Cargo“ prekinis vagonas, gabenęs sierą, šiuo metu yra atskirtas nuo sąstato ir patrauktas į saugią geležinkelio atšaką, netrukus bus pradėti vagono, kuriame rūksta siera, perkrovimo darbai“, – teigiama LTG grupės išplatintame pranešime.
„Keleiviniai traukiniai toliau vyksta pagal tvarkaraščius, jų eismas yra atnaujintas. Planuojama, kad netrukus bus atkurtas ir prekinių traukinių eismas“, – rašoma jame.
Kaip pirmadienį pranešė „Lietuvos geležinkelių“ keleivių vežimo traukiniais bendrovė „LTG Link“, rūkstantį prekinio traukinio vagoną Pavenčiuose pastebėjo „LTG Cargo“ mašinistas.
Šiuo traukiniu maršrutu Draugystė–Šilainiai buvo vežama siera, todėl iškviesti ugniagesiai.
Sustabdytas traukinių eismas
Kaip pirmadienį pranešė Aplinkos apsaugos departamentas (AAD), pranešimas apie degančias chemines medžiagas gautas apie 6.30 valandą.
Anot aplinkosaugininkų, dėl incidento galimas oro užterštumas, todėl rekomenduojama laikytis vieno kilometro saugos zonos aplink įvykio vietą.
„Nacionalinis visuomenės sveikatos centras gyventojams pataria neiti į lauką, užsandarinti langus ir duris, perspėti aplinkinius ir sekti oficialią informaciją bei pranešimus žiniasklaidoje“, – teigiama pranešime.
Į įvykio vietą išvyko AAD pareigūnai, iškviesta Aplinkos apsaugos agentūros laboratorija.
Kol buvo vykdomi įkaitusios sieros lokalizavimo darbai, buvo sustabdytas trijų Klaipėda–Šiauliai maršrutu vykusių keleivinių traukinių eismas. Keleiviams pervežti užsakyti autobusai.
Dalį gyventojų ragina evakuotis
Nacionalinis visuomenės sveikatos centro (NVSC) išplatintame pranešime įspėja, kad gaisro dūmai gali būti pavojingi sveikatai, nes degdamos cheminės medžiagos išskiria nuodingas, kvėpavimo takus dirginančias dujas.
Rekomendacijos gyventojams:
1 km atstumu gyventojams privaloma nedelsiant evakuotis – jei yra galimybė, kuo greičiau palikti užterštą teritoriją, judėti prieš vėjo kryptį arba į šoną nuo dūmų debesies.
- Didesniu atstumu (2-10 km) ir jeigu nėra galimybės evakuotis – užsidaryti patalpose, sandariai uždaryti langus, duris, ventiliacijos angas, išjungti rekuperaciją.
- vėpavimo apsauga – naudoti respiratorių su rūgščių dujų filtrais (pvz., ABEK tipo) arba bent jau drėgną audinį / rankšluostį ant burnos ir nosies.
- Nepalikite lauke gyvūnų.
- Pasijutus prastai, rekomenduojama nedelsiant kreiptis į medikus.
- Važiuojant pro gaisro vietą, rekomenduojama sandariai uždaryti automobilių langus.
Primenama – teršalų ūmaus poveikio simptomai: akių, nosies ir gerklės dirginimas, dusulys, kosulys, susilpnėjusi plaučių funkcija (ypač sergantiems lėtine obstrukcine plaučių liga), padidėjęs kvėpavimo takų imlumas kvėpavimo takų infekcijoms (ypač vaikų), paūmėjusios kvėpavimo takų alerginės uždegiminės reakcijos.
