TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Gaisras vagone su cheminėmis medžiagomis: aiškėja daugiau nelaimės detalių

atnaujinta 11 val.
2025-08-19 08:03 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / aut.
2025-08-19 08:03

Šiaulių rajone užsidegęs traukinio vagonas gabenęs sierą atskirtas nuo sąstato ir patrauktas į saugią geležinkelio atšaką, taip pat atnaujintas keleivinių traukinių eismas tarp Klaipėdos ir Šiaulių.

Ugniagesiai (nuotr. Elta)
6

Šiaulių rajone užsidegęs traukinio vagonas gabenęs sierą atskirtas nuo sąstato ir patrauktas į saugią geležinkelio atšaką, taip pat atnaujintas keleivinių traukinių eismas tarp Klaipėdos ir Šiaulių.

24

„LTG Cargo“ prekinis vagonas, gabenęs sierą, šiuo metu yra atskirtas nuo sąstato ir patrauktas į saugią geležinkelio atšaką, netrukus bus pradėti vagono, kuriame rūksta siera, perkrovimo darbai“, – teigiama LTG grupės išplatintame pranešime.

„Keleiviniai traukiniai toliau vyksta pagal tvarkaraščius, jų eismas yra atnaujintas. Planuojama, kad netrukus bus atkurtas ir prekinių traukinių eismas“, – rašoma jame.

Kaip pirmadienį pranešė „Lietuvos geležinkelių“ keleivių vežimo traukiniais bendrovė „LTG Link“, rūkstantį prekinio traukinio vagoną Pavenčiuose pastebėjo „LTG Cargo“ mašinistas.

Šiuo traukiniu maršrutu Draugystė–Šilainiai buvo vežama siera, todėl iškviesti ugniagesiai.

Sustabdytas traukinių eismas

Kaip pirmadienį pranešė Aplinkos apsaugos departamentas (AAD), pranešimas apie degančias chemines medžiagas gautas apie 6.30 valandą.

Anot aplinkosaugininkų, dėl incidento galimas oro užterštumas, todėl rekomenduojama laikytis vieno kilometro saugos zonos aplink įvykio vietą.

„Nacionalinis visuomenės sveikatos centras gyventojams pataria neiti į lauką, užsandarinti langus ir duris, perspėti aplinkinius ir sekti oficialią informaciją bei pranešimus žiniasklaidoje“, – teigiama pranešime.

Į įvykio vietą išvyko AAD pareigūnai, iškviesta Aplinkos apsaugos agentūros laboratorija.

Kol buvo vykdomi įkaitusios sieros lokalizavimo darbai, buvo sustabdytas trijų Klaipėda–Šiauliai maršrutu vykusių keleivinių traukinių eismas. Keleiviams pervežti užsakyti autobusai. 

Dalį gyventojų ragina evakuotis

Nacionalinis visuomenės sveikatos centro (NVSC) išplatintame pranešime įspėja, kad gaisro dūmai gali būti pavojingi sveikatai, nes degdamos cheminės medžiagos išskiria nuodingas, kvėpavimo takus dirginančias dujas.

Rekomendacijos gyventojams:

  • 1 km atstumu gyventojams privaloma nedelsiant evakuotis – jei yra galimybė, kuo greičiau palikti užterštą teritoriją, judėti prieš vėjo kryptį arba į šoną nuo dūmų debesies.

  • Didesniu atstumu (2-10 km) ir jeigu nėra galimybės evakuotis – užsidaryti patalpose, sandariai uždaryti langus, duris, ventiliacijos angas,  išjungti rekuperaciją.
  • vėpavimo apsauga – naudoti respiratorių su rūgščių dujų filtrais (pvz., ABEK tipo) arba bent jau drėgną audinį / rankšluostį ant burnos ir nosies.
  • Nepalikite lauke gyvūnų.
  • Pasijutus prastai, rekomenduojama nedelsiant kreiptis į medikus.
  • Važiuojant pro gaisro vietą, rekomenduojama sandariai uždaryti automobilių langus.

Primenama – teršalų ūmaus poveikio simptomai: akių, nosies ir gerklės dirginimas, dusulys, kosulys, susilpnėjusi plaučių funkcija (ypač sergantiems lėtine obstrukcine plaučių liga), padidėjęs kvėpavimo takų imlumas kvėpavimo takų infekcijoms (ypač vaikų), paūmėjusios kvėpavimo takų alerginės uždegiminės reakcijos.

Gitanai
Gitanai
2025-08-19 08:59
ar ne per daug tu keistu gaisru?
Atsakyti
Ruslan
Ruslan
2025-08-19 09:00
Tik per mokymus viskas gerai gaunasi. Realiam gyvenime tarnybos nežino ką daryti. Gera proga patikrinti ką išmoko. Tegul evakuoja gyventojus.... aaa tik per mokymus autobusus gauna.
Atsakyti
šiaulietis
šiaulietis
2025-08-19 09:00
Garantuotai išgamų kacapų provokacija, taip savaime negalėjo užsidegti.
Atsakyti
