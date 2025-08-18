Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Aukų skaičius didėja: Europą siaubia pragariški gaisrai

2025-08-18 16:32 / šaltinis: ELTA
2025-08-18 16:32

Pirmadienį tūkstančiai ugniagesių, remiamų kariuomenės ir vandens bombas mėtančių lėktuvų, kovojo su dešimtimis miškų gaisrų Ispanijoje ir Portugalijoje, nuo jų pradžios aukų skaičius išaugo iki šešių. 

Ispanija ir Portugalija kovoja su miškų gaisrais, aukų skaičius didėja. EPA-ELTA nuotr.

Pirmadienį tūkstančiai ugniagesių, remiamų kariuomenės ir vandens bombas mėtančių lėktuvų, kovojo su dešimtimis miškų gaisrų Ispanijoje ir Portugalijoje, nuo jų pradžios aukų skaičius išaugo iki šešių. 

1

Miškų gaisrai ypač paveikė Iberijos pusiasalį, juos pakurstė Viduržemio jūros regioną užklupusios karščio bangos ir sausros, kurias kelia klimato kaita. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sekmadienį per eismo įvykius žuvo du ugniagesiai – po vieną kiekvienoje šalyje. Portugalijoje iš viso žuvo du, o Ispanijoje – keturi žmonės. 

Ispanijos civilinės saugos ir nepaprastųjų situacijų vadovė Virginia Barcones transliuotojui TVE sakė, kad šiuo metu siaučia 23 aktyvūs gaisrai, keliantys rimtą ir tiesioginę grėsmę gyventojams. 

Gaisrai siaučia jau antrą savaitę daugiausia Galisijos, Kastilijos ir Leono bei Ekstremadūros regionuose. 

Galisijos Orensės provincijoje šiaurės vakarų Ispanijoje gaisrų pėdsakai matomi visur – nuo pelenais padengtų miškų ir pajuodusios dirvos iki sugriautų namų, dėl tirštų dūmų žmonės priversti dėvėti veido kaukes. 

Su gaisrais kovoja ugniagesiai, vilkintys apsauginius drabužius ir pasitelkę gesinimo priemones, bei šortus ir marškinėlius vilkintys vietos gyventojai, liejantys vandenį iš žarnų ir kibirų.

V. Barcones sakė, jog tikisi, kad oro sąlygos padės kovoti su gaisrais, Ispanijos meteorologijos agentūrai prognozuojant „paskutinę šios karščio bangos dieną“, kai šalies pietuose temperatūra kai kur pasiekė 45 laipsnius pagal Celsijų. Daugelyje kitų vietų temperatūra viršijo 40 laipsnių.  

Turkijos valdžia pranešė, kad du dideli gaisrai buvo suvaldyti, lietus ir vėsesnė temperatūra padėjo ugniagesiams gesinti dešimtis gaisrų Balkanuose. 

Ispanijai gesinti gaisrus padeda lėktuvai iš Prancūzijos, Italijos, Slovakijos ir Nyderlandų, Portugalija gauna oro paramą iš Švedijos ir Maroko. 

Gaisrų dydis ir smarkumas bei dūmų, matomų iš kosmoso, intensyvumas apsunkina „veiksmus iš oro“, TVE sakė Ispanijos gynybos ministrė Margarita Robles.  

Kastilijos ir Leono pareigūnai pranešė, kad sekmadienio vakarą žuvo ugniagesys, kai jo vairuojamas vandens sunkvežimis apvirto ant stataus miško kelio. 

„Dėl nežinomos priežasties transporto priemonė priartėjo prie pylimo ir apvirtusi nukrito nuo stataus šlaito“, – socialiniame tinkle X paskelbė regiono vyriausybė. 

Kastilijoje ir Leone žuvo dar du savanoriai ugniagesiai, į šiaurę nuo Madrido žuvo jojimo mokykloje dirbęs rumunas, mėginęs nuo gaisro apsaugoti žirgus.

Portugalijos prezidentas Marcelo Rebelo de Sousa pranešė, kad sekmadienio vakarą per eismo įvykį žuvo ugniagesys, du jo kolegos buvo sunkiai sužeisti. 

Penktadienį gesindamas gaisrą žuvo buvęs rytinio Gvardos miesto meras. Pirmadienį visoje šiaurinėje ir centrinėje Portugalijoje buvo dislokuota apie 2000 ugniagesių, maždaug pusė jų buvo sutelkti  Arbanilo mieste.

