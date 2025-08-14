Kalendorius
Rugpjūčio 14 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Nuo mirties gelbėjosi šokdamas per balkoną: Marijampolėje – sukrečiantis gaisras, yra žuvęs

2025-08-14 08:30 / šaltinis: ELTA
2025-08-14 08:30

Per gaisrą daugiabučiame name Marijampolėje trečiadienio pavakarę žuvo vyras, o moteris buvo išvežta į ligoninę. 

Gaisrinė (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)

Per gaisrą daugiabučiame name Marijampolėje trečiadienio pavakarę žuvo vyras, o moteris buvo išvežta į ligoninę. 

REKLAMA
1

Į gydymo įstaigą buvo išvežtas ir degusiame bute kartu su šiais nukentėjusiais buvęs kitas vyras. Jis, pasak kaimynų, perlipo į gretimai esantį kaimyninį balkoną ir iš jo iššoko.

Kaip skelbia Policijos departamentas, medikai apžiūrėjo neblaivų (2,96 prom.) vyrą (gim. 1992 m.). Jis po šios apžiūros gydomas ambulatoriškai. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

15.37 val. Bendrajame pagalbos centre skubios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 gautas pranešimas apie tai, kad Marijampolėje, Draugystės gatvėje 17, atvira liepsna dega butas. 

REKLAMA
REKLAMA

„Penkių aukštų pastatas, gaisras kilo bute trečiame aukšte. Viduje buvo rasti du žmonės be sąmonės. Jie buvo išnešti. Vienam žmogui konstatuota mirtis, kitas buvo gaivinamas, išvežtas į gydymo įstaigą. Dar septyni žmonės buvo evakuoti iš daugiabučio namo kitų butų. Turimais duomenimis, daugiau nukentėjusių žmonių nėra“,– Eltai trečiadienį sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Dainius Vedrickas.

REKLAMA

Kaip skelbia Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, į atvirą teritoriją buvo išnešta buto 38 metų savininkė. Medikai ją išvežė į gydymo įstaigą.

15.54 val. išneštas nesąmoningas 46 metų vyras, greitosios medikai konstatavo jo mirtį. 

Per gaisrą išdegė buto koridoriaus sienos, lubos ir grindys, durys, aprūko visas butas ir trečio aukšto laiptinė, sulieti po butu buvę pirmo ir antro aukšto butai, atjungta elektra.

REKLAMA
REKLAMA

Pradėtas ikiteisminis tyrimas žuvusio vyro mirties priežasčiai nustatyti.

Dūmų detektoriaus bute nebuvo.

16.53 val. gaisras buvo likviduotas. Gaisrą gesino trys autocisternos ir kopėčių automobilis.

Šiemet per gaisrus Lietuvoje, pirminiais duomenimis, žuvo 44 žmonės, daugiau nei 100 apdegė ar apsinuodijo dūmais.

Nuo metų pradžios šalyje užgesinta daugiau nei 6,4 tūkst. gaisrų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų