TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Per sprogimą sprogmenų fabrike Brazilijoje žuvo devyni žmonės

2025-08-13 10:10 / šaltinis: ELTA
2025-08-13 10:10

Pietų Brazilijoje per sprogimą sprogmenų fabrike žuvo devyni žmonės. Po netyčia sukelto sprogimo gamykloje Paranos valstijoje be žinios dingusiais laikomi šeši vyrai ir trys moterys – anot institucijų, rasti juos gyvus vilčių nėra. Be to, septyni asmenys buvo sužeisti ir dabar gydomi netoliese esančiose ligoninėse.

Žvakės (nuotr. 123rf.com)

0

Gelbėtojai gamyklos Kuritibos regione griuvėsiuose su šunimis ieško aukų. Teritorija, kurioje nugriaudėjo sprogimas, smarkiai paveikta, sakė ugniagesių atstovė. „Maždaug 1,5 km spinduliu yra namų, kurie buvo apgadinti“, – teigė ji. Išdužo langų stiklai, taip pat padaryta kitokios žalos.

Institucijų duomenimis, kelių netoliese esančių vietovių gyventojai girdėjo sprogimą. Bendrovės „Enaex Brasil“, kuriai priklauso gamykla, atstovas spaudos konferencijoje sakė, kad incidento priežastis tiriama.

