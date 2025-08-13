Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Marijampolėje dega butas: vienas žmogus žuvo

2025-08-13 17:06 / šaltinis: BNS
2025-08-13 17:06

Marijampolėje, Draugystės gatvėje esančiame bute, trečiadienį kilo gaisras, jo metu žuvo vyras, dar viena moteris išgabenta į ligoninę.

112 BNS Foto

1

Kaip BNS informavo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičienė, pranešimas apie gaisrą gautas 15.37 valandą.

Atvykus ugniagesiams, atvira liepsna degė butas, esantis trečiame aukšte. 

Gaisrui gesinti pasitelktos trys autocisternos. iš degančio buto ugniagesiai išnešė du asmenis – vyrą ir moterį. Taip pat evakuoti dar septyni žmonės iš gretimų butų.

„Pagal pirminę informaciją, moteris išgabenta į ligoninę, o vyrui yra konstatuota mirtis“, – sako E. Zdanevičienė.

Šiuo metu gaisras dar nėra lokalizuotas.

