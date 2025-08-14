Liepsnoja lietuvių turistų pamėgtos šalys: jau skelbiamas aukščiausias pavojus

Didelę Europos dalį šiuo metu apėmusi karščio banga. Tuo pat metu Graikijai, Prancūzijai, Ispanijai, Portugalijai, Italijai ir Balkanų šalims tenka kovoti su dideliais miškų gaisrais. Ispanijoje liepsnos jau pražudė du žmones.
Be to, miškų gaisrų alinamuose Ispanijos šiaurės vakaruose dėl nudegimų ligoninėse gydomi septyni žmonės. Keturių jų gyvybei, Kastilijos ir Leono regiono vyriausybės duomenimis, gresia pavojus.
Kastilijoje ir Leone savo namus buvo priversti palikti daugiau kaip 8 000 žmonių. Su liepsnomis kelias dienas kovoja ir besiribojantis Galisijos regionas, čia liepsnos jau pasiglemžė 11 500 hektarų plotą. Dėl gaisro netoli geležinkelio bėgių, be to, teko uždaryti geležinkelio atkarpą tarp Galisijos ir sostinės Madrido.
Ir Portugalijoje ugniagesiai kovoja su keliais miškų gaisrais, be kita ko, netoli Koimbros miesto šalies centrinėje dalyje. Netoli Trankoso miesto smarkūs vėjo gūsiai naktį į trečiadienį vėl įžiebė liepsnas.
Karščio banga Iberijos pusiasalyje gali dar trukti iki pirmadienio.
Pietų Europoje per miškų gaisrus žuvo trys žmonės, tūkstančiai priversti palikti namus
Graikijoje gelbėtojai dėjo pastangas saugant trečiojo pagal dydį miesto perimetrą, o Ispanijoje, Turkijoje ir Albanijoje pranešta apie mažiausiai tris žuvusius žmones.
Ugniagesiai tęsė kovą su daugybe gaisrų po ilgų savaičių karščio bangų ir temperatūros šuolių Viduržemio jūros regione.
Už Graikijos Patrų uostamiesčio ribų ugniagesiai stengėsi apsaugoti namus ir žemės ūkio objektus, liepsnoms siaubus pušynus ir alyvmedžių giraites. Miesto pakraštyje už daugiabučių namų kilo aukšti liepsnų stulpai, o netoliese esančioje automobilių saugojimo aikštelėje liepsnos pasiglemžė dešimtis automobilių.
„Šiandien – dar viena labai sunki diena, gaisrų pavojui daugelyje šalies vietų išliekant labai dideliam“, – sakė ugniagesių tarnybos atstovas Vasilis Vatrakojanis. Jis pridūrė, kad mažiausiai 15 ugniagesių buvo paguldyti į ligoninę arba jiems buvo suteikta medicininė pagalba dėl nudegimų, apsinuodijimo dūmais ar išsekimo.
Daugelyje nukentėjusių šalių senka gaisrų gesinimo ištekliai, o Graikijos Chijo saloje išvargę ugniagesiai po naktinės pamainos miegojo pakelėje.
Atėnai taip pat nusiuntė pagalbą kaimyninei Albanijai, prisijungdami prie tarptautinių pastangų kovoti su dešimtimis miškų gaisrų. Trečiadienį pareigūnai pranešė, kad per vieną gaisrą į pietus nuo albanų sostinės Tiranos žuvo 80 metų vyras.
Vidurio Albanijoje, netoli buvusio kariuomenės amunicijos sandėlio, buvo evakuoti keturių kaimų gyventojai. Korčėje, Albanijos pietuose netoli sienos su Graikija, pranešta apie sprogimus, kuriuos sukėlė užkasti Antrojo pasaulinio karo laikų artilerijos sviediniai. Valdžia pranešė, kad centriniame šalies regione sugriauta dešimtys namų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!