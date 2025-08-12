Kalendorius
Rugpjūčio 12 d., antradienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kauno sąvartyne kilo gaisras: kai kuriems gyventojams patariama neiti į lauką

2025-08-12 14:28 / šaltinis: ELTA
2025-08-12 14:28

Kaune, automobilių dalių sąvartyne, antradienį kilo gaisras, pranešė Aplinkos apsaugos departamentas (AAD).

Gaisras Kaune (nuotr. Elta)

Kaune, automobilių dalių sąvartyne, antradienį kilo gaisras, pranešė Aplinkos apsaugos departamentas (AAD).

REKLAMA
0

Anot AAD, 13 val. gautas pranešimas, kad Petrašiūnų seniūnijoje, Romo Kalantos gatvėje, kilo gaisras. Pirminiais duomenimis, degė automobilių dalių sąvartynas. Gaisras lokalizuotas 13 val. 26 min., tačiau vis dar matomi juodi dūmai.

Į vietą atvyko aplinkosaugininkai.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistai primena, jei esate lauke ir matote tamsius dūmus, užuodžiate specifinį kvapą, pasitraukite į priešvėjinę pusę – t. y. kad vėjas neneštų dūmų į jus. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Arčiau gaisro gyvenantiems gyventojams patariama neiti į lauką, likus namuose – neatidarinėti orlaidžių, langų ir durų. Jei namuose yra mechaninės vėdinimo sistemos, rekuperacija ar kondicionierius, rekomenduojame sistemas išjungti. Jei turite šulinius, juos uždenkite ir nenaudokite jų vandens maistui. Nepalikite lauke gyvūnų. Pasijutus prastai, rekomenduojama nedelsiant kreiptis į medikus“, – akcentuoja NVSC.

REKLAMA
REKLAMA

Važiuojant pro gaisro vietą, rekomenduojama sandariai uždaryti automobilių langus.

NVSC taip pat primena, kad teršalų ūmaus poveikio simptomai yra šie – akių, nosies ir gerklės dirginimas, dusulys, kosulys, susilpnėjusi plaučių funkcija (ypač sergantiems lėtine obstrukcine plaučių liga), padidėjęs kvėpavimo takų imlumas kvėpavimo takų infekcijoms (ypač vaikų), paūmėjusios kvėpavimo takų alerginės uždegiminės reakcijos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų