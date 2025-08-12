Kauno sąvartyne kilo gaisras: kai kuriems gyventojams patariama neiti į lauką

Anot AAD, 13 val. gautas pranešimas, kad Petrašiūnų seniūnijoje, Romo Kalantos gatvėje, kilo gaisras. Pirminiais duomenimis, degė automobilių dalių sąvartynas. Gaisras lokalizuotas 13 val. 26 min., tačiau vis dar matomi juodi dūmai.
Į vietą atvyko aplinkosaugininkai.
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistai primena, jei esate lauke ir matote tamsius dūmus, užuodžiate specifinį kvapą, pasitraukite į priešvėjinę pusę – t. y. kad vėjas neneštų dūmų į jus.
„Arčiau gaisro gyvenantiems gyventojams patariama neiti į lauką, likus namuose – neatidarinėti orlaidžių, langų ir durų. Jei namuose yra mechaninės vėdinimo sistemos, rekuperacija ar kondicionierius, rekomenduojame sistemas išjungti. Jei turite šulinius, juos uždenkite ir nenaudokite jų vandens maistui. Nepalikite lauke gyvūnų. Pasijutus prastai, rekomenduojama nedelsiant kreiptis į medikus“, – akcentuoja NVSC.
Važiuojant pro gaisro vietą, rekomenduojama sandariai uždaryti automobilių langus.
NVSC taip pat primena, kad teršalų ūmaus poveikio simptomai yra šie – akių, nosies ir gerklės dirginimas, dusulys, kosulys, susilpnėjusi plaučių funkcija (ypač sergantiems lėtine obstrukcine plaučių liga), padidėjęs kvėpavimo takų imlumas kvėpavimo takų infekcijoms (ypač vaikų), paūmėjusios kvėpavimo takų alerginės uždegiminės reakcijos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!