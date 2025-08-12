Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kauno ugniagesiai naktį skubėjo gelbėti moters, į butą pakilo keltuvais

2025-08-12 11:54 / šaltinis: ELTA
2025-08-12 11:54

Antradienio naktį Kauno ugniagesiai skubėjo į gaisrą Partizanų gatvėje – bute rasta smalkėmis apsinuodijusi moteris.

Gaisrinė (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)

Antradienio naktį Kauno ugniagesiai skubėjo į gaisrą Partizanų gatvėje – bute rasta smalkėmis apsinuodijusi moteris.

0

1.21 val. buvo gautas pranešimas, kad bute kažkas svyla, bute gyvenanti moteris neatidaro durų.

Atvykę ugniagesiai jautė dūmų kvapą, bet buto durų niekas neatidarė. Panaudoję autokeltuvą, ugniagesiai pateko į butą, pro duris įleido likusias pajėgas. 

Paaiškėjo, kad bute degė lovos čiužinys, patalpose buvo daug dūmų.

Atlikus žvalgybą ant žemės rasta buto savininkė. Ji buvo sąmoninga. Moteris perduota medikams.

Kaip skelbia Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, panaudojus kibirus ir vidaus vandentiekį, degęs čiužinys užgesintas ir išneštas į lauką, buto patalpos išvėdintos. Bute dūmų detektorius neįrengtas.

