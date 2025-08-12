Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Šventojoje degė poilsio namelis, nukentėjo žmogus

2025-08-12 11:19 / šaltinis: ELTA
2025-08-12 11:19

Naktį iš pirmadienio į antradienį Šventojoje degė poilsio namelis, per gaisrą nukentėjo žmogus.

Ugniagesys gelbėtojas. ELTA / Dainius Labutis

Naktį iš pirmadienio į antradienį Šventojoje degė poilsio namelis, per gaisrą nukentėjo žmogus.

1

0.22 val. gautas pranešimas, kad kilo gaisras Palangos mieste, Šventoje, Jūros gatvėje.

Atvykus ugniagesiams, namelis degė atvira ugnimi. 

Iki atvykstant gelbėtojų pajėgoms gyventojai iš degančio pastato išnešė nudegimo traumų patyrusį žmogų, jis greitosios pagalbos automobiliu buvo išvežtas į gydymo įstaigą. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Gaisro metu sudegė medinės namelio sienos, viduje buvę daiktai, nuardytas stogas. Išsaugotas už 3 metrų stovintis kitas poilsio namelis.

Taip pat apsilydė namelio dažai.

Apžiūrai buvo naudojamas termovizorius.

