Šventojoje degė poilsio namelis, nukentėjo žmogus

0.22 val. gautas pranešimas, kad kilo gaisras Palangos mieste, Šventoje, Jūros gatvėje.
Atvykus ugniagesiams, namelis degė atvira ugnimi.
Iki atvykstant gelbėtojų pajėgoms gyventojai iš degančio pastato išnešė nudegimo traumų patyrusį žmogų, jis greitosios pagalbos automobiliu buvo išvežtas į gydymo įstaigą.
Gaisro metu sudegė medinės namelio sienos, viduje buvę daiktai, nuardytas stogas. Išsaugotas už 3 metrų stovintis kitas poilsio namelis.
Taip pat apsilydė namelio dažai.
Apžiūrai buvo naudojamas termovizorius.
