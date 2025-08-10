Prie Užsienio reikalų ministerijos skubėjo tarnybos: garaže kilo gaisras

Pranešimas apie gaisrą gautas 14:14, suveikė priešgaisrinė signalizacija.
Anot portalo, su pagrindiniu ministerijos pastatu garažas nėra sujungtas.
Gaisras netrukus buvo užgesintas, pranešama, kad užsidegė priešgaisrinės sistemos elektros variklis.
