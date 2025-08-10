Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Prie Užsienio reikalų ministerijos skubėjo tarnybos: garaže kilo gaisras

2025-08-10 15:16 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-10 15:16

Sekmadienio popietę Užsienio reikalų ministerijos garaže kilo gaisras, skelbia delfi.

Gaisras URM garaže (nuotr. TV3)
8

Sekmadienio popietę Užsienio reikalų ministerijos garaže kilo gaisras, skelbia delfi.

0

Pranešimas apie gaisrą gautas 14:14, suveikė priešgaisrinė signalizacija.

Anot portalo, su pagrindiniu ministerijos pastatu garažas nėra sujungtas.

Gaisras netrukus buvo užgesintas, pranešama, kad užsidegė priešgaisrinės sistemos elektros variklis.

Gaisras URM garaže
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gaisras URM garaže

