TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Tragiškas gaisras Vilniuje: rastas sudegęs žmogaus kūnas

2025-08-10 11:47 / šaltinis: BNS
2025-08-10 11:47

Vilniuje sekmadienį kilus gaisrui gyvenamojo namo mansardoje, žuvo žmogus.

Ugniagesiai (Fotobankas)

Vilniuje sekmadienį kilus gaisrui gyvenamojo namo mansardoje, žuvo žmogus.

0

Kaip BNS nurodė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) Situacijų koordinavimo skyriaus budėtojas, gaisrą gesino keturios autocisternos, į įvykio vietą buvo išvažiavęs štabo automobilis.

„10.21 val. buvo rastas sudegęs žmogaus kūnas“, – sakė pareigūnas.

PAGD duomenimis, dar po valandos buvo paskelbta gaisro likvidacija, šiuo metu gaisravietėje atliekami baigiamieji darbai.

BNS rašė, kad pastatas yra apie 100 kv. metrų užstatymo ploto. Namo mansarda degė atvira liepsna.

Kaip sekmadienio rytą nurodė Bendrasis pagalbos centras, pranešimas apie sostinės Rytų gatvėje degantį namą buvo gautas minutė po 7 valandos.

Į įvykio vietą buvo išsiųstos Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos, informacija apie įvykį perduota greitosios pagalbos medikams.

Naujienų portalo „Delfi“ žiniomis, iki atvykstant ugniagesiams iš namo išėjo vienas žmogus, kitas buvo likęs viduje. Ugnies plitimas sustabdytas apie 8.30 val., gaisrininkai ardė pastato stogą.

