Vilniuje nuo griūvančio daugiabučio ėmė kristi plytos: „Žmogus būtų buvęs, tai čia būtų negyvas“

Statybos ekspertas sako, kad viršutinė stogo dalis buvo nesutvirtinta tinkamai – trūko plytų perrišimų, sukibimo tarp skiedinio ir plytų. Orų poveikis – šaltis, vėjas ir drėgmė – taip pat dar labiau silpnino konstrukciją. O už žalą, pasak savivaldybės, dabar turės mokėti patys gyventojai. Nuostoliai gali siekti iki 10 tūkstančių eurų.
Ankstų rytą vilniečius pasitiko tikra tragedija –nuo daugiabučio stogo pradėjo kristi namo konstrukcijos dalys. Sudaužyti stogai, įlūžusios grindys ir prikritę pilna plytų.
Negana to, iš Pilaitėje, Bitėnų gatvėje esančio daugiabučio, apdailinės plytos pradėjo kristi ir dar kartą – apie 10 valandą ryto. O griuvėsiai užblokavo kai kurių gyventojų išėjimus, tad jiems iš namų reikėjo išeiti pro apačioje esančius garažus:
„Virš mūsų langų čia. Pirma mintis buvo: „o Dieve, ką čia reikės daryt dabar.“
„Labai didžiulis trenksmas, negirdėtas. Man atrodo, kas čia buvo, kad siena drėko, bet apdailinės plytos buvo nesurištos su pagrindine siena.“
„Jeigu koks žmogus būtų buvęs, tai čia būtų negyvas, ar vaikai kokie lakstytų. Įsivaizduokit, neseniai, prieš savaitę, mes pasikeitėm visą šitą terasą per visą šitą ilgį, visi kaimynai bendrai mokėjom pinigus ir matot, tos plytelės – visos sudaužytos.“
Namą stačiusi įmonė galimai nebeegzistuoja
Į įvykio vietą atkeliavę aukštalipiai taip pat neslėpė nuostabos:
„Aš tokių dar nematęs. Dažniausiai tinkas nubyra, bet, kad plytos...“
Tad nieko nelaukę darbuotojai užkilo ant stogo. Stogas įlinkęs, matosi vieta, iš kurios iškrito plytos.
Šis daugiabutis – 2000 metų statybos. Bendrijos pirmininkas Audrius Švedas spėja, kad daugiabutį pastatyti nekokybiškai galėjo rangovų įmonės.
„Negaliu šimtu procentu pasakyti, bet kažkada tai domėjausi, ieškojau dėl kitų klausimų, tai, man atrodo, ji nebeegzistuoja. Šokas. Čia ir mano namas, tai žinot“, – sakė bendrijos pirmininkas.
Pasak statybų eksperto, stogo apdailos dalis jau sena, tad dėl to ji galėjo susidėvėti. Taip pat įtakos griūčiai turėjo ir oras, vėjas, vanduo, šaltis.
„Ta siena ir konstruktyviai. kiek matosi. truputį nelabai ten tokia – perrišimų trūksta viršutinei, būtent, parapeto daliai ir ta parapeto dalis pasviro. Nėra sukibties tarp skiedinio ir plytos, ir ardosi visiškai lengvai plytos“, – aiškino Vilnius TECH statybos fakulteto docentas Arnoldas Šneideris.
Teks mokėti patiems gyventojams
Tiesa, žalą už šią nelaimę teks padengti patiems gyventojams, kadangi tai bendra namo dalis.
„Jeigu bus pasirinktas variantas nuardyti ir pilnai neatstatinėti, bet suformuoti kitos formos parapetą, tai iki 10 tūkstančių eurų tikrai turėtų užtekti“, – skaičiavo būsto administravimo poskyrio patarėjas Marius Brigmanas.
„Žiūrėsim, kiek bendrijos fonde yra pinigų, ar tų pinigų užteks, ar ne. Jeigu neužteks, turės visi gyventojai, bendrasavininkai – nes yra ir garažo savininkai – proporcingai prisidėti“, – sakė A. Švedas.
Su rangovais, kurie vykdys atstatymo darbus, bendrijos atstovai kalbėsis.
