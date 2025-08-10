Kalendorius
Kadrai iš įvykio vietos: aiškėja nauji faktai apie gyvybės pareikalavusį gaisrą Vilniuje

2025-08-10 21:11
2025-08-10 21:11

Šį rytą Vilniaus pakraštyje kilo didžiulis gaisras: užsidegė gyvenamasis namas. Per gaisrą žuvo žmogus, jo kūnas aptiktas po kelių valandų numalšinus liepsnas.

0

Liudininkų užfiksuoti vaizdai plinta socialiniuose tinkluose. Naujojoje Vilnioje dega gyvenamasis namas, į gaisravietę atvykę ugniagesiai tiesia vandens žarnas. Pranešimą apie Rytų gatvėje užsidegusį namą Bendrasis pagalbos centras gavo apie 7-ą ryto. Užsiliepsnojo medinis vieno aukšto su palėpe pastatas, atvykus ugniagesiams iš jo veržėsi dūmai ir liepsnos.

Iš pat pradžių buvo žinoma, kad viduje galėjo būti likęs vienas žmogus, tačiau kūnas aptiktas tik apmalšinus gaisrą, apie pusę vienuolikos.

Apie viduje likusį asmenį veikiausiai pranešė iš degančio namo spėjęs išsigelbėti vienas žmogus. Likusio viduje gyventojo ieškojo gelbėtojai su kvėpavimo aparatais, tačiau dėl didelio karščio jo nepavyko iš karto rasti.

Į gaisravietę atsiųstos keturios autocisternos, teko siųsti ir pastiprinimą. Apie pusę devynių plintančią ugnį pavyko sustabdyti, tačiau namas dar vis buvo gesinamas.

Prireikė dar dviejų valandų surasti labai smarkiai apdegusį kūną. Ugniagesiai dar ilgai budėjo gaisravietėje, stebėjo, kad namas neįsipliekstų vėl.

Per gaisrą namas smarkiai išdegė, visiškai išdegė palėpė ir suniokotas stogas.

Dėl ko kilo gaisras, dar nežinoma, gaisro priežastys nustatomos.

