Išgirdus, kas vyksta naktimis, vilniečiams trūko kantrybė: „Ar tai normalu?“

„Ar normalu, kad su turbina užvesta gatvę valo tada, kai dauguma žmonių vasarą yra atsidarę langus, miega arba ruošiasi miegoti? 22:22, Vėtrungių g.“, – liepos 29-ą socialiniuose tinkluose rašė gyventojas.
Vilnietis pasidalino ir vaizdo įrašu, kuriame galima matyti ir girdėti gatvę valančią „Ekonovus“ transporto priemonę.
Tiesa, po vaizdo įrašu sureagavę gyventojai teigė, kad tokiu vėlyvu laikotarpiu dirbama tam, kad dienos metu gatvėse nekiltų spūstys.
„O kada tas gatves tvarkyti? Vidury baltos dienos, kai pilna automobilių?“, – komentavo vienas gyventojas.
„Dieną šitos mašinos sukelia beprotiškus kamščius ir avarines situacijas“, – pridėjo kitas.
Tiesa, atsakydamas į šiuos komentarus, vaizdo įrašo autorius pastebėjo, kad dienos metu bent ši sostinės gatvė, pasak jo, būna tuščia.
„Dieną gatvė tuščia, nė vieno automobilio prie bordiūro – bet aišku, kam valyt tada, kai patogu ir niekam netrukdo, jei galima nuleist valymo siurblį žmonėms po langais vakare.
Garsas per sienas nelenda, bet užtenka ir to, kas girdisi su uždarytais langais. Įspūdis toks, lyg kažkas kambaryje siurblį įjungė ant turbo režimo. Kamštukai? Super pasiūlymas. Gal dar savivaldybė padalins, kartu su raminamaisiais“, – rašė vilnietis.
Teigia, kad patikrinti situacijos galimybės nebuvo
Dėl kilusios situacijos naujienų portalo tv3.lt žurnalistai kreipėsi ir į Vilniaus miesto savivaldybę.
Žurnalistams pasiteiravus ar tokiu metu galima valyti gatves, sostinės savivaldybės atstovas Gabrielius Grubinskas komentavo, kad tą daryti galima tik tada, kai nėra keliamas triukšmas ar sutrikdoma gyventojų ramybė.
„Vilniaus Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklėse nustatyta, kad valyti ar tvarkyti teritorijas darbo dienomis nuo 22 iki 7 val., o savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 22 iki 9 val. galima tik tokiais būdais, kurie nekelia triukšmo, trikdančio asmenų ramybę, poilsį ar darbą“, – nurodė G. Grubinskas.
Jis pridėjo, kad šiuo konkrečiu atveju savivaldybė taip gavo keletą skundų, tačiau, pasak G. Grubinsko, pagal juos „nebebuvo galimybės patikrinti situaciją vietoje“.
„Pareigūnai privalo įvertinti visas reikšmingas aplinkybes – norint konstatuoti pažeidimo faktą, turi būti surenkami įrodymai, nustatoma triukšmo šaltinio vieta, pažeidimo laikas.
Vertinama ir tai, ar skundą pateikusio asmens patalpose langai ir durys uždaryti, nes jų paskirtis – apsaugoti patalpose esančius žmones nuo nepalankių išorės veiksnių, įskaitant triukšmą“, – aiškino G. Grubinskas.
Tiesa, jis pridūrė, kad po gautų gyventojų skundų, valymo darbus atliekanti bendrovė buvo įspėta darbus atlikti anksčiau ir laikytis nustatytų taisyklių.
Aiškino, kad taip nutiko dėl oro sąlygų
Atliekų ir aplinkos tvarkymo bendrovės „Ekonovus“ komunikacijos ir marketingo skyriaus vadovas Gabrielius Česonis žurnalistams teigė, kad kartais teritorijų tvarkymo ir valymo darbai yra atliekami vakarais, kadangi dienos metu teritorijos būna užstatytos automobiliais arba darbų neįmanoma atlikti dėl intensyvaus eismo.
„Vilniuje dažniausiai taip nutinka pagrindinėse gatvėse – Laisvės pr., Geležinio vilko g., Ukmergės g., aplinkkeliuose“, – komentavo G. Česonis.
Visgi šiuo konkrečiu atveju, G. Česonio teigimu, Vėtrungių g. vėlai vakare buvo tvarkoma dėl kilusių oro sąlygų.
„Dėl liepos 28-29 dienomis buvusių stiprių liūčių ir jų padarinių Vilniuje, valymo darbai buvo vykdomi visą parą. Miegamieji rajonai tvarkyti dieną, o pagrindinės gatvės – ir naktimis. Ši gatvė buvo valoma vakare, nes dėl oro sąlygų darbai užtruko ir teko juos užbaigti vėliau nei planuota.
Šiuo atveju buvo svarbu užbaigti darbus ir pasirūpinti mūsų įsipareigojimu miestui – švara“, – aiškino G. Česonis.
„Suprantame, kad aplinkos tvarkymas vėlyvu metu gali kelti nepatogumų gyventojams, tad tam naudojame tik elektrinius vakuuminius automobilius, kurie veikia gerokai tyliau, o darbus planuojame taip, kad kuo mažiau trukdytume gyventojams.
Esame dėkingi miesto gyventojams, kad dalijasi atsiliepimais, kiekvieną situaciją vertiname individualiai, jos mums padeda tobulinti procesus ir esant reikalui koreguoti maršrutus“, – pridėjo „Ekonovus“ atstovas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!