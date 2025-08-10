Bulgarijoje žuvo Vilniuje kūręs režisierius Jurijus Butusovas: tragiškas įvykis – atostogų metu

„Netikėtai mus pasiekė skaudi žinia – mirė mūsų spektaklio „Rozenkrancas ir Gildensternas mirę“ gerbiamas režisierius Jurijus Butusovas. Visi esame giliai sukrėsti ir liūdime, vis dar negalėdami tuo patikėti“, – sekmadienį popiet socialinio tinklo „Facebook“ puslapyje paskelbė teatras.
Vachtangovo teatro, kuriame režisierius anksčiau dirbo, vadovas Kirilas Krokas rusų žiniasklaidai patvirtino, kad J. Butusovas žuvo su šeima atostogaudamas Bulgarijoje.
Buvo kilę klausimų dėl kūrėjo pozicijos
Rodant jo spektaklį Vilniuje, buvo kilę klausimų dėl kūrėjo pozicijos Rusijos agresijos Ukrainoje atžvilgiu.
Kaip vasarį skelbė LRT, Profesionalaus scenos meno įstaigų taryba Vilniaus senajam teatrui rekomendavo pateikti J. Butusovo poziciją dėl Rusijos karo prieš Ukrainą, o to nepadarius arba prieštaraujant valstybės pozicijai – stabdyti spektaklio rodymą.
Šį nurodymą palaikė finansavimą spektakliui suteikusi Kultūros ministerija, kuriai kilo abejonių dėl Rusijoje tuo metu toliau rodytų J. Butusovo spektaklių.
Po raginimų Vilniaus senojo teatro vadovas Audronis Imbrasas LRT perdavė režisieriaus atsakymą, kuriame jis teigė prasidėjus karui su šeima išvykęs iš Rusijos, nuoširdžiai norintis „būti gėrio pusėje“ ir nesuprantantis, kodėl jį „bandoma priskirti kitai stovyklai“.
LRT duomenimis, J. Butusovas pirmus karo metus vadovavo Maskvoje esančiam Vachtangovo teatrui, jį paliko ir iš Rusijos išvyko 2022-ųjų pabaigoje. 2023 metais jo spektaklis Lietuvoje iš Kultūros ministerijos gavo per 70 tūkst. eurų finansavimą.
Anot nacionalinio transliuotojo, režisierius paskutinįkart Kryme lankėsi likus keliems mėnesiams iki Rusijos plataus masto invazijos. Už tai Ukrainoje jam buvo iškelta baudžiamoji byla, kūrėjas įtrauktas į duomenų bazę kaip keliantis grėsmę nacionaliniam saugumui.
J. Butusovas gimė 1961-ųjų rugsėjo 24 dieną Gatčinos mieste Leningrado srityje. Jis yra pastatęs spektaklių Rusijoje, Norvegijoje, Danijoje, Bulgarijoje, Pietų Korėjoje.
