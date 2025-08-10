Kalendorius
Rugpjūčio 10 d., sekmadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Bulgarijoje žuvo Vilniuje kūręs režisierius Jurijus Butusovas: tragiškas įvykis – atostogų metu

2025-08-10 16:50 / šaltinis: BNS
2025-08-10 16:50

Būdamas 63-ejų mirė Vilniaus senajame teatre spektaklį pastatęs rusų režisierius Jurijus Butusovas.

Jurijus Butusovas / Vilniaus senojo teatro nuotr.

Būdamas 63-ejų mirė Vilniaus senajame teatre spektaklį pastatęs rusų režisierius Jurijus Butusovas.

REKLAMA
0

„Netikėtai mus pasiekė skaudi žinia – mirė mūsų spektaklio „Rozenkrancas ir Gildensternas mirę“ gerbiamas režisierius Jurijus Butusovas. Visi esame giliai sukrėsti ir liūdime, vis dar negalėdami tuo patikėti“, – sekmadienį popiet socialinio tinklo „Facebook“ puslapyje paskelbė teatras.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vachtangovo teatro, kuriame režisierius anksčiau dirbo, vadovas Kirilas Krokas rusų žiniasklaidai patvirtino, kad J. Butusovas žuvo su šeima atostogaudamas Bulgarijoje.

REKLAMA
REKLAMA

Buvo kilę klausimų dėl kūrėjo pozicijos

Rodant jo spektaklį Vilniuje, buvo kilę klausimų dėl kūrėjo pozicijos Rusijos agresijos Ukrainoje atžvilgiu.

REKLAMA

Kaip vasarį skelbė LRT, Profesionalaus scenos meno įstaigų taryba Vilniaus senajam teatrui rekomendavo pateikti J. Butusovo poziciją dėl Rusijos karo prieš Ukrainą, o to nepadarius arba prieštaraujant valstybės pozicijai – stabdyti spektaklio rodymą.

Šį nurodymą palaikė finansavimą spektakliui suteikusi Kultūros ministerija, kuriai kilo abejonių dėl Rusijoje tuo metu toliau rodytų J. Butusovo spektaklių. 

REKLAMA
REKLAMA

Po raginimų Vilniaus senojo teatro vadovas Audronis Imbrasas LRT perdavė režisieriaus atsakymą, kuriame jis teigė prasidėjus karui su šeima išvykęs iš Rusijos, nuoširdžiai norintis „būti gėrio pusėje“ ir nesuprantantis, kodėl jį „bandoma priskirti kitai stovyklai“.

LRT duomenimis, J. Butusovas pirmus karo metus vadovavo Maskvoje esančiam Vachtangovo teatrui, jį paliko ir iš Rusijos išvyko 2022-ųjų pabaigoje. 2023 metais jo spektaklis Lietuvoje iš Kultūros ministerijos gavo per 70 tūkst. eurų finansavimą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Anot nacionalinio transliuotojo, režisierius paskutinįkart Kryme lankėsi likus keliems mėnesiams iki Rusijos plataus masto invazijos. Už tai Ukrainoje jam buvo iškelta baudžiamoji byla, kūrėjas įtrauktas į duomenų bazę kaip keliantis grėsmę nacionaliniam saugumui.

J. Butusovas gimė 1961-ųjų rugsėjo 24 dieną Gatčinos mieste Leningrado srityje. Jis yra pastatęs spektaklių Rusijoje, Norvegijoje, Danijoje, Bulgarijoje, Pietų Korėjoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų