TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Socialinės globos įstaigoje Kretingos rajone mirė moteris

2025-08-10 11:00 / šaltinis: BNS
2025-08-10 11:00

Socialinės globos įstaigoje Kretingos rajone šeštadienio pavakarę rasta sukniubusi moteris, kurios atgaivinti nepavyko.

Netektis (nuotr. 123rf.com)

Socialinės globos įstaigoje Kretingos rajone šeštadienio pavakarę rasta sukniubusi moteris, kurios atgaivinti nepavyko.

0

Kaip sekmadienį nurodė Klaipėdos apskrities policija, apie 17.30 val. Padvarių kaime esančioje globos įstaigoje, kambaryje, buvo rasta 1973 metais gimusi sukniubusi moteris.

Atlikus jos gaivinimą, konstatuota moters mirtis.

Pirminės apžiūros metu ant asmens kūno akivaizdžių smurto žymių neaptikta. Pradėtas ikiteisminis tyrimas moters mirties priežasčiai nustatyti.

