Socialinės globos įstaigoje Kretingos rajone mirė moteris

Kaip sekmadienį nurodė Klaipėdos apskrities policija, apie 17.30 val. Padvarių kaime esančioje globos įstaigoje, kambaryje, buvo rasta 1973 metais gimusi sukniubusi moteris.
Atlikus jos gaivinimą, konstatuota moters mirtis.
Pirminės apžiūros metu ant asmens kūno akivaizdžių smurto žymių neaptikta. Pradėtas ikiteisminis tyrimas moters mirties priežasčiai nustatyti.
