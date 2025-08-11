Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Edinburge kilo gamtinis gaisras

2025-08-11 09:40 / šaltinis: BNS
2025-08-11 09:40

Škotijos Edinburge ant Artūro sosto, užgesusio ugnikalnio, iškilusio virš miesto, sekmadienį kilo gamtinis gaisras, kuris sukėlė dūmų debesis, matomus už kelių kilometrų, pranešė Jungtinės Karalystės (JK) transliuotojas BBC.

Edinburge kilo gamtinis gaisras

Škotijos Edinburge ant Artūro sosto, užgesusio ugnikalnio, iškilusio virš miesto, sekmadienį kilo gamtinis gaisras, kuris sukėlė dūmų debesis, matomus už kelių kilometrų, pranešė Jungtinės Karalystės (JK) transliuotojas BBC.

0

Artūro sostas yra Holirudo parko aukščiausias taškas, esantis netoli Škotijos parlamento. Apie 250 metrų virš jūros lygio iškilęs kalnas yra populiarus apžvalgos taškas, iš kurio atsiveria vaizdas į miestą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Ugniagesiai gesina gaisrą Artūro soste Holirudo parke, Edinburge“, – pranešė Škotijos priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba, nurodžiusi, kad pranešimo apie gaisrą sulaukė kiek po 16 val. vietos (18 val. Lietuvos) laiku.

Policija patarė vairuotojams ir pėstiesiems vengti šios vietos.

Apie nukentėjusius žmones nepranešama.

Šį rugpjūtį Škotijos sostinėje lankosi daug turistų, nes čia vyksta Edinburgo tarptautinis meno festivalis, komedijos festivalis „Fringe“, taip pat roko grupės „Oasis“ sugrįžimo koncertų turas.

