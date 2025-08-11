Edinburge kilo gamtinis gaisras

Artūro sostas yra Holirudo parko aukščiausias taškas, esantis netoli Škotijos parlamento. Apie 250 metrų virš jūros lygio iškilęs kalnas yra populiarus apžvalgos taškas, iš kurio atsiveria vaizdas į miestą.
„Ugniagesiai gesina gaisrą Artūro soste Holirudo parke, Edinburge“, – pranešė Škotijos priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba, nurodžiusi, kad pranešimo apie gaisrą sulaukė kiek po 16 val. vietos (18 val. Lietuvos) laiku.
Policija patarė vairuotojams ir pėstiesiems vengti šios vietos.
Apie nukentėjusius žmones nepranešama.
Šį rugpjūtį Škotijos sostinėje lankosi daug turistų, nes čia vyksta Edinburgo tarptautinis meno festivalis, komedijos festivalis „Fringe“, taip pat roko grupės „Oasis“ sugrįžimo koncertų turas.
