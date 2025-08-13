Lietuvių turistų pamėgtą šalį siaubia gaisrai

Ypač sudėtinga padėtis šiuo metu yra netoli Vakarų Graikijos Patrų miesto. Čia liepsnoja du dideli gaisrai. Dideli plotai apimti ugnies ir Prevezos regione šalies šiaurės vakaruose bei Zakinto ir Chijo salose. Be to, yra daug žarijų, kurios, kurstomos vėjo, per kelias minutes gali sukelti naujus gaisrus.
Į paveiktus regionus laivais gabenamas pastiprinimas. Viso šalyje su ugnimi kovoja apie 5 000 ugniagesių. Apkrova milžiniška. Ugniagesiai išsekę, jų darbas herojiškas, kalbėjo K. Tsingas.
Prašvitus liepsnas vėl gesina ir dešimtys lėktuvų bei sraigtasparnių. Graikija jau paprašė ES pagalbos.
