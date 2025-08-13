Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lietuvių turistų pamėgtą šalį siaubia gaisrai

2025-08-13 12:52 / šaltinis: ELTA
2025-08-13 12:52

Graikija šiuo metu išgyvena kol kas sunkiausias šiųmečio miškų gaisrų sezono dienas. Tai stočiai „ERTNews“ pareiškė aukštas Graikijos ugniagesių atstovas Kostas Tsingas. Vien tik antradienį visoje šalyje registruoti 82 nauji gaisrai – toks skaičius, anot pareigūno, yra „neįprastai didelis“. Smarkūs vėjai, besitęsianti sausra ir didelis karštis labai pablogino liepsnų gesinimo sąlygas.

Graikijoje – iki šiol sunkiausios šio miškų gaisrų sezono dienos (nuotr. SCANPIX)
Graikija šiuo metu išgyvena kol kas sunkiausias šiųmečio miškų gaisrų sezono dienas. Tai stočiai „ERTNews“ pareiškė aukštas Graikijos ugniagesių atstovas Kostas Tsingas. Vien tik antradienį visoje šalyje registruoti 82 nauji gaisrai – toks skaičius, anot pareigūno, yra „neįprastai didelis“. Smarkūs vėjai, besitęsianti sausra ir didelis karštis labai pablogino liepsnų gesinimo sąlygas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ypač sudėtinga padėtis šiuo metu yra netoli Vakarų Graikijos Patrų miesto. Čia liepsnoja du dideli gaisrai. Dideli plotai apimti ugnies ir Prevezos regione šalies šiaurės vakaruose bei Zakinto ir Chijo salose. Be to, yra daug žarijų, kurios, kurstomos vėjo, per kelias minutes gali sukelti naujus gaisrus.

Graikijoje – iki šiol sunkiausios šio miškų gaisrų sezono dienos
Į paveiktus regionus laivais gabenamas pastiprinimas. Viso šalyje su ugnimi kovoja apie 5 000 ugniagesių. Apkrova milžiniška. Ugniagesiai išsekę, jų darbas herojiškas, kalbėjo K. Tsingas.

Prašvitus liepsnas vėl gesina ir dešimtys lėktuvų bei sraigtasparnių. Graikija jau paprašė ES pagalbos.

